А что, нельзя выбрать, чтобы и для светлого оформления и для тёмного была одна и та же тема?

Там ниже списка тем есть несколько выпадающих меню для выбора тем для разных цветовых режимов ОС.

То есть, если у вас установлен светлый режим ОС в качестве основного, то вы выбираете темы для этого режима. Темы для светлого и тёмного режимов ОС могут совпадать, не вижу противоречий.

Только что проверил. Установил в системе тёмный режим, и бегающим индикатором стала плашка "Тёмная".

Всё работает, как и должно.