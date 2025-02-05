Бегающий индикатор в темах
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Это даже забавно
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Да, забавный баг.
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А что, нельзя выбрать, чтобы и для светлого оформления и для тёмного была одна и та же тема?
Там ниже списка тем есть несколько выпадающих меню для выбора тем для разных цветовых режимов ОС.
То есть, если у вас установлен светлый режим ОС в качестве основного, то вы выбираете темы для этого режима. Темы для светлого и тёмного режимов ОС могут совпадать, не вижу противоречий.
Только что проверил. Установил в системе тёмный режим, и бегающим индикатором стала плашка "Тёмная".
Всё работает, как и должно.
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@kurai ну может и так но у меня щас стоит эта тема и тут написано что она светлая. Хотя очевидно что это Dark с другой картинкой.
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То есть, если у вас в ОС светлый режим, а в браузере установлено системное расписание тем, то вы выбираете одну тёмную тему, одну приватную и одну светлую (потому что у вас светлый — основной режим ОС). Основная и вспомогательная темы могут быть одинаковыми. Основная и приватная темы могут быть одинаковыми. Приватная и тёмная темы могут быть одинаковыми.
Если у вас в ОС тёмный режим, то всё наоборот.
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@ZeoNish said in Бегающий индикатор в темах:
но у меня щас стоит эта тема и тут написано что она светлая
Это уже трудности перевода Хотя если немножко прокрутить вниз, видно расшифровку этих слов.
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@kurai Ну да это не баг. Просто реально не понятно почему написано светлая на темной теме... А оказывается это вообще не к ней относится... Хотя около нее написано логично. Можно вообще то и как то по понятнее указать что за надпись прягает туда сюда.
Оказывается это оносится к системному описанию... Кто бы мог подумать... Ну вот вообще не очевидно >_<
Хоть бы при наведении сделали какую нить плашку... Ну реально не понятно вообще ...
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@Shpankov Не баг просто крайне не понятная логика. Хоть бы какое то информационное сообщение что ли... Подсказочку. Типо Эта тема используется в расписании тем в светлом режиме. Хоть было понятно че это такое.
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@kurai Спасибо. Просто типо если уж я не допер от куда она взялать то как это может понять начинающий юзер данного браузера. >_< Я не говорил что это баг тут. Репорт отправил конечно может они хоть какую то информацию во всплывашке добавят.
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@kurai было бы куда понятнее если бы вот такая же плашка была тут вместо слов
Тогда хоть глаз за что то бы цеплялся.
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Я сейчас чутка пробежался по UI браузера. Да tooltip'ы отсуствуют на доброй так части элементов.
Банально.
на тучке есть и корзинке, а вот светнуть развернуть и закрыть такими подсказками обделили и так много где
зато
Пространства Пространства добавили.
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@kurai Про трудности перевода согласен. Часть элементов названа не то что бы верно.
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Чутка не влезло.
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@ZeoNish said in Бегающий индикатор в темах:
вот светнуть развернуть и закрыть такими подсказками обделили и так много где
Это системные элементы.
@ZeoNish said in Бегающий индикатор в темах:
Не баг просто крайне не понятная логика. Хоть бы какое то информационное сообщение что ли... Подсказочку. Типо Эта тема используется в расписании тем в светлом режиме. Хоть было понятно че это такое.
Я сейчас поменял в переводе на "День" и "Ночь".
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@ZeoNish said in Бегающий индикатор в темах:
Чутка не влезло.
Проблемы перевода. Английский текст входит, русский - чуть длиннее и не входит уже.
Заменил в браузере на px.
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@ZeoNish said in Бегающий индикатор в темах:
kurai было бы куда понятнее если бы вот такая же плашка была тут вместо слов
А плашка - это те же слова.
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@kurai Я просто то что бы она стилистически была похожа.
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@Shpankov да понятно что системные просто у много чего нет подсказок или как с пространствами. Пространства -> Пространства
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@ZeoNish said in Бегающий индикатор в темах:
или как с пространствами. Пространства -> Пространства
Дело в том, что пространства могут выглядеть и иначе:
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@Shpankov да я не спорю. Тут оно хотя бы есть. Когда есть то всегда это +