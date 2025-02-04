Очень странная логика повторного открытия закрытых окон с вкладками
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Вот видео тут с последовательностью...
https://mega.nz/file/wltDhCpa#rL4-TMALKkXc4YHWcF3-2K6dnC4woPrvXjN0LKYqbS4
Думаю тут все и так видно...
ps. Чтож так много багов то... Видимо зря я надумал сюда с оперы перейти...
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@ZeoNish said in Очень странная логика повторного открытия закрытых окон с вкладками:
Вот видео тут с последовательностью...
А что у вас за контекстное меню?
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@Shpankov Сложный вопрос. А что с ним не так? Обычное меню которое было из коробки...
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@Shpankov Я изменил только меню страниц. Убрав от туда лишнее и добавив нужного. Все согласно документации.
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@ZeoNish said in Очень странная логика повторного открытия закрытых окон с вкладками:
@Shpankov Сложный вопрос. А что с ним не так? Обычное меню которое было из коробки...
Я не могу найти этот пункт меню ни в контекстных меню, ни где-либо в командах, ни даже в строках перевода.
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@Shpankov Можно по подробнее о чем вы? Хотелось бы понять что не так то?... Обычное меню. Вы вами видите на видео это обычная песочница windows в которой установлен браузер и открыты 2 окна по несколько вкладок в каждом окне.
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@Shpankov
Страницы компактное меню
а меню выше там вот такое...
Другое я не видел...
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@ZeoNish said in Очень странная логика повторного открытия закрытых окон с вкладками:
Можно по подробнее о чем вы? Хотелось бы понять что не так то?.
Вот эта строка откуда?
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@Shpankov ну когда открыть 2 окна и затем их закрыть то будет и этот пункт.
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@ZeoNish said in Очень странная логика повторного открытия закрытых окон с вкладками:
@Shpankov ну когда открыть 2 окна и затем их закрыть то будет и этот пункт.
У меня этого пункта нет.
- Это Chromium-строка, нет в нашей системе перевода
- Скорее всего - появляется только в Windows (я сейчас в Linux)
Потестирую позже в Windows.
Вообще, у меня в Linux есть только пункт "Открыть закрытую вкладку", и он открывает - да, закрытые ранее вкладки, из одного и из другого окна, но в одном окне.
В общем, проверю в Windows позднее сегодня.
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@Shpankov Ну как есть... Видимо то что в Linux Не всегда равно тому что в Windows. Правильное сказали что надо под виндой поработать в браузере что бы понять косяки.
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@Shpankov А еще вот.
https://mega.nz/file/B1VDXbqK#fnFLbQUI2tafdyeGk5-YHENVHVg21VsG2X1Psb8pBHI
Я даже хз как это описывать... Вот что происходит когда сделаешь вот так.
Само генерация вкладок
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maximvasiljev
@ZeoNish
Какая-то логика с сохранением сессий с привязкой к окнам была, но
в релизе 7.1 как-то меняли механизм восстановления вкладок/окон - в моём случае чуть не потерялись 400 вкладок из 8 рабочих пространств
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@maximvasiljev это жестко...
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@ZeoNish said in Очень странная логика повторного открытия закрытых окон с вкладками:
https://mega.nz/file/B1VDXbqK#fnFLbQUI2tafdyeGk5-YHENVHVg21VsG2X1Psb8pBHI
Я даже хз как это описывать... Вот что происходит когда сделаешь вот так.
По видео непонятно, что и почему происходит. Надо записать пошагово процесс повторения бага и отправить баг-репорт.
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@Shpankov да чего там не понятно >_<
Создаем 3 простраства в них открываем по 3 вкладки. Далее идем в первое. Создаем еще 2-3 вкладки. Берем пустую вкладку делаем из ее еще один экземпляр окна браузера. Ну а дальше закрываем окна. А потом открываем опять браузер и восстанавливаем окна. И при нажатии на пространства в них будут восстанавливаться вкладки повторно. Каждый раз в каждом пространстве.
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@ZeoNish said in Очень странная логика повторного открытия закрытых окон с вкладками:
@Shpankov да чего там не понятно >_<
Создаем 3 простраства в них открываем по 3 вкладки. Далее идем в первое. Создаем еще 2-3 вкладки. Берем пустую вкладку делаем из ее еще один экземпляр окна браузера. Ну а дальше закрываем окна. А потом открываем опять браузер и восстанавливаем окна. И при нажатии на пространства в них будут восстанавливаться вкладки повторно. Каждый раз в каждом пространстве.
В общем, потестировал в Windows 11.
Ожидаемо, в контекстном меню не оказалось строки "Открыть закрытое окно". По умолчанию в браузере на месте этой опции находится "Восстановить закрытую" (вкладку). Почему такая разница?
Мне думается, что влияет способ установки. У меня браузер установлен обычным способом в систему, а у вас, как я понял - в песочницу. Скорее всего, Windows заменяет в контекстном меню наш пункт восстановления закрытой вкладки на пункт восстановления окна. И отсюда начинаются проблемы.
В частности, штатная опция "Восстановить закрытую вкладку" не восстанавливает окно - она открывает первую по счёту вкладку в корзине. При повторном нажатии - восстанавливает следующую вкладку в списке. И так далее. Всё - в одном окне.
В вашем случае это восстановление вкладки накладывается на восстановление окна, поэтому вкладки в окне удваиваются. И получается такая котовасия.
Я могу порекомендовать перепроверить на обычной установке, и если моя догадка верна - отправить баг-репорт с подробным описанием по шагам, не забыв упомянуть про установку в песочницу.
Думаю, это же влияет и на чехарду с пространствами и дублями вкладок.
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@Shpankov Я в песочнице просто показываю последовательность действий на полностью чистой установке программы. У меня браузер стоит на компе обычным способом установленный. Зашел на сайт скачал инсталяшку установил.
В песочнице я только показываю и тестирую что бы не было вопросов о том что там какие то настройки сбиты.
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@ZeoNish said in Очень странная логика повторного открытия закрытых окон с вкладками:
Я в песочнице просто показываю последовательность действий на полностью чистой установке программы. У меня браузер стоит на компе обычным способом установленный. Зашел на сайт скачал инсталяшку установил.
В песочнице я только показываю и тестирую что бы не было вопросов о том что там какие то настройки сбиты.
Ну, а как тогда объяснить, что у меня в браузере нет опции восстановления закрытого окна? Более того, этой опции вообще в браузере нет - нет такой строки даже в системе перевода. Откуда-то же она у вас появляется?
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@Shpankov версии точно совпадают?
Вы создали 2 экземпляра программы путем перетаскивания вкладки и создания нового окна? Открыть закрытое окно по идее должно появится если у вас было это закрытое окно. Ну чесное слово. Я же не на лету переписываю сорсы вашего браузера и компилирую сам себе новые функции
Так