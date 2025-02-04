@ZeoNish said in Очень странная логика повторного открытия закрытых окон с вкладками:

@Shpankov да чего там не понятно >_<

Создаем 3 простраства в них открываем по 3 вкладки. Далее идем в первое. Создаем еще 2-3 вкладки. Берем пустую вкладку делаем из ее еще один экземпляр окна браузера. Ну а дальше закрываем окна. А потом открываем опять браузер и восстанавливаем окна. И при нажатии на пространства в них будут восстанавливаться вкладки повторно. Каждый раз в каждом пространстве.

В общем, потестировал в Windows 11.

Ожидаемо, в контекстном меню не оказалось строки "Открыть закрытое окно". По умолчанию в браузере на месте этой опции находится "Восстановить закрытую" (вкладку). Почему такая разница?

Мне думается, что влияет способ установки. У меня браузер установлен обычным способом в систему, а у вас, как я понял - в песочницу. Скорее всего, Windows заменяет в контекстном меню наш пункт восстановления закрытой вкладки на пункт восстановления окна. И отсюда начинаются проблемы.

В частности, штатная опция "Восстановить закрытую вкладку" не восстанавливает окно - она открывает первую по счёту вкладку в корзине. При повторном нажатии - восстанавливает следующую вкладку в списке. И так далее. Всё - в одном окне.

В вашем случае это восстановление вкладки накладывается на восстановление окна, поэтому вкладки в окне удваиваются. И получается такая котовасия.

Я могу порекомендовать перепроверить на обычной установке, и если моя догадка верна - отправить баг-репорт с подробным описанием по шагам, не забыв упомянуть про установку в песочницу.

Думаю, это же влияет и на чехарду с пространствами и дублями вкладок.