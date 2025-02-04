Фильтрация команд
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Мелкий недочетик.
Можно сделать при фильтрации какую то индикацию что она случилась.
Кол-во команд справа к примеру или раскрывать списки. Что бы было понятно. Что что то произошло.
Фильтр вроде написал. Но списки не раскрылись. По факту ни чего не произошло, а оказалось что фильтрация сработала. Только надо самому их открыть и посмотреть.
Типо
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@ZeoNish Лучше оформить такое пожелание через баг-репорт.
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@Shpankov В баг репоте написано. Хотите написать свои мысли идите на форум.
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я так понимаю они об этом тут написали
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@ZeoNish На форуме можно обсуждать идеи, а если есть конкретное пожелание - в баг-репорт.
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Но тут нет "предложения" ...
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@ZeoNish Ну и что? Это же для вас проблема? Вот и выбираете проблему
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@Shpankov в репорты нужно писать на EN или на русском тоже пойдет?
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@ZeoNish said in Фильтрация команд:
@Shpankov в репорты нужно писать на EN или на русском тоже пойдет?
Лучше на английском.