Мелкий недочетик.

Можно сделать при фильтрации какую то индикацию что она случилась.

Кол-во команд справа к примеру или раскрывать списки. Что бы было понятно. Что что то произошло.

Фильтр вроде написал. Но списки не раскрылись. По факту ни чего не произошло, а оказалось что фильтрация сработала. Только надо самому их открыть и посмотреть.

Типо

