@ZeoNish said in Скорее вопрос по интерфейсу:

Это фишка такая?

Просто для мышечной памяти это весьма спорное решение. Когда мы уже четко помнишь что именно в том позиции то что тебе надо без условий и правил. Оно всегда там. А тут если открыто что то из левой панели то кнопочки бегают...

Правой кнопкой на панели, выбрать "Изменить панель", затем убрать с панели "Гибкий интервал" (просто перетащите его на любое свободное место вне панели).

Также вы можете включить для боковой панели плавающий режим.