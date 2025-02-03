Скорее вопрос по интерфейсу
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Это нормальная логика?
а потом бац
Это фишка такая?
Просто для мышечной памяти это весьма спорное решение.
Когда мы уже четко помнишь что именно в том позиции то что тебе надо без условий и правил. Оно всегда там. А тут если открыто что то из левой панели то кнопочки бегают...
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@ZeoNish said in Скорее вопрос по интерфейсу:
Это фишка такая?
Просто для мышечной памяти это весьма спорное решение.
Когда мы уже четко помнишь что именно в том позиции то что тебе надо без условий и правил. Оно всегда там. А тут если открыто что то из левой панели то кнопочки бегают...
Правой кнопкой на панели, выбрать "Изменить панель", затем убрать с панели "Гибкий интервал" (просто перетащите его на любое свободное место вне панели).
Также вы можете включить для боковой панели плавающий режим.
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@Shpankov Спасибо
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Расширитель панели нужно было убрать с панели. Спасибо. Вот эти фишки реально удобные. Надо в них только вкурить.