@Marme1adka

13600 и 3060 это точно не средний, а ближе к топовым

в первом сайте

вижу встраивание фрейма с https://spline.design, он в теории по браузерному User Agent может применять какие-то оптимизации для конкретного браузера или не применять их если юзерагент покажется странным

Нужно попробовать просто поменять его в настройках Vivaldi