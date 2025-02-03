Тормозят анимации, вкладки браузера
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Здравствуйте, хотел бы поделится 1 проблемой, на многих анимированных страницах, анимации (гифки) тормозят, и тормозят так, что страницей пользоваться нельзя, может кто то знает как решить проблему, пожалуйста, не нашел ответа на форуме. версия браузера последняя, windows 11, в хроме все нормально, пытался так же воспользоватся советами с разных сообщений, однако не помогло
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@Marme1adka said in Тормозят анимации, вкладки браузера:
Здравствуйте, хотел бы поделится 1 проблемой, на многих анимированных страницах, анимации (гифки) тормозят, и тормозят так, что страницей пользоваться нельзя, может кто то знает как решить проблему, пожалуйста, не нашел ответа на форуме. версия браузера последняя, windows 11, в хроме все нормально, пытался так же воспользоватся советами с разных сообщений, однако не помогло
Укажите ссылки на подобные страницы, где у вас тормозит.
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@Shpankov https://motiondesign.school/register/?motionprotools=true
еще 1 страница (ссылка очень длинная)
все подобные стрнаницы
https://drive.google.com/file/d/1fabhkpPcXmquBedfBE93k23PEqXU1-cs/view?usp=sharing видео как это выглядит
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@Marme1adka said in Тормозят анимации, вкладки браузера:
@Shpankov https://motiondesign.school/register/?motionprotools=true
еще 1 страница (ссылка очень длинная)
Никаких тормозов не вижу.
Включено ли аппаратное ускорение?
Какие видеодраверы установлены?
Хватает ли памяти на компьютере?
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@Shpankov Аппаратное ускорение выключено, но и включенное особо не помогает, последняя версия на момент лагов, сам браузер пишет что хавает 135 ram, хотя в диспетчере задачь доходит до пол гигабайта почти.
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@Marme1adka said in Тормозят анимации, вкладки браузера:
@Shpankov Аппаратное ускорение выключено, но и включенное особо не помогает, последняя версия на момент лагов, сам браузер пишет что хавает 135 ram, хотя в диспетчере задачь доходит до пол гигабайта почти.
Ну, я не могу воспроизвести проблему. Может, кто-то из других форумчан проверит.
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@Shpankov Надеюсь, буду ждать, так же кстати и с прокруткой, то есть вниз кручу и дергано немного, а в хроме все окей.
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maximvasiljev
Аппрартное ускорение не рекомендуется отключать, некоторые задачи по рендеренгу быстрее вычислятся на видеокарте.
А ещё я специально запустил Vivaldi на железе 2011 года и да сайты с анимацией тормозят (что ожидаемо)
И в тесте на веб-производительность всего 7 баллов https://browserbench.org/Speedometer3.0 (тест нужно проходить не уходя со вкладки до завершения)
- на эвм где точно ничего не тормозит - выбивает 30+ попугаев
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@maximvasiljev у меня достаточно средний пк (13600кф, 3060ти 16 гб оперативки)
https://prnt.sc/rr77rePb3ECP с этого сайта такой результат
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maximvasiljev
@Marme1adka
13600 и 3060 это точно не средний, а ближе к топовым
в первом сайте
вижу встраивание фрейма с https://spline.design, он в теории по браузерному User Agent может применять какие-то оптимизации для конкретного браузера или не применять их если юзерагент покажется странным
Нужно попробовать просто поменять его в настройках Vivaldi
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@maximvasiljev к сожалению, особо не помогло