Последнее обновление на телефоне 7.1 для iOS, тормозит
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Добрый день!
Для начала: очень расстроена, что приходится писать такое, потому что я так люблю наш браузер и много лет с вами, но вот после последнего обновление, не могу толком зайти, начал спрашивать пароль все время, зависает на первой минуте, приходится ждать, но я еще никогда не дожидалась, он не отвисал. короче, а захожу снова и часто одно и тоже. Пишу с компа, потому что с телефона невозможно.
Помогите, сделайте что-то!!! Таких багов у меня еще не было с моим любимым Вивальди.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Anzhelika Пароль где спрашивает? При старте синхронизации?
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@Shpankov просто пишу в поисковике то, что мне надо найти, и раз выходит ни с того ни с сего, не всегда а раз и через несколько раз - я даже не успеваю запомнить фразу... если выйдет еще, скрин попробую сделать
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Anzhelika said in Последнее обновление на телефоне 7.1 для iOS, тормозит:
@Shpankov просто пишу в поисковике то, что мне надо найти, и раз выходит ни с того ни с сего, не всегда а раз и через несколько раз - я даже не успеваю запомнить фразу... если выйдет еще, скрин попробую сделать
Да, лучше скрин. Т.к. при поиске запрос пароля - это очень странно.
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@Shpankov да скрин половлю, обязательно отправлю,
пока только продолжает просто зависать и все!
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@Shpankov я сейчас перегрузила телефон, пока смотрю, и если что переустановлю браузер и понаблюдаю.
Напишу обязательно при любом решении. Благодарю, что помогаете!
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@Anzhelika удалила браузер и поставила снова и стал работать, но еще и обновление прошло, думаю совместно все.
Благодарю