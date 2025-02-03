Добрый день!

Для начала: очень расстроена, что приходится писать такое, потому что я так люблю наш браузер и много лет с вами, но вот после последнего обновление, не могу толком зайти, начал спрашивать пароль все время, зависает на первой минуте, приходится ждать, но я еще никогда не дожидалась, он не отвисал. короче, а захожу снова и часто одно и тоже. Пишу с компа, потому что с телефона невозможно.

Помогите, сделайте что-то!!! Таких багов у меня еще не было с моим любимым Вивальди.