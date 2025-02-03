@Shpankov Да это понятно и заметно. Просто конкретно про иконки. Если далее будет чуть больше параметров чем сейчас то будет проблемно все настроить, а потом что бы в теме оформления поменять пак иконок к примеру на более симпатичный надо будет все сбросить и настраивать с нуля. Иконки бы в какой нить json файл выводить как отдельный вид пакета. Что бы можно было наборы иконок добавлять в тему на лету как отдельный независимый набор.

Это просто мыль по поводу развития вашей фишки про удобную кастомизацию тем оформления и создания своих тем удобно. Спасибо.