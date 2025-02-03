Темы оформления и иконки
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У вас есть кнопка большая и отдельная что бы удалить добавленную иконку. Но нет кнопочки что бы сбросить все иконки разом. Для всех позиций. Я так понимаю что настроек кастомизации тем будет сильно больше и потом каждый раз вот так вот создавать новую тему что бы сбросить иконки весьма странно.
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@ZeoNish said in Темы оформления и иконки:
У вас есть кнопка большая и отдельная что бы удалить добавленную иконку. Но нет кнопочки что бы сбросить все иконки разом. Для всех позиций.
После того, как вы внесли изменения, сверху появится красная кнопка сброс, с помощью которой можно одним кликом отказаться от всех изменений:
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@Shpankov Да это понятно и заметно. Просто конкретно про иконки. Если далее будет чуть больше параметров чем сейчас то будет проблемно все настроить, а потом что бы в теме оформления поменять пак иконок к примеру на более симпатичный надо будет все сбросить и настраивать с нуля. Иконки бы в какой нить json файл выводить как отдельный вид пакета. Что бы можно было наборы иконок добавлять в тему на лету как отдельный независимый набор.
Это просто мыль по поводу развития вашей фишки про удобную кастомизацию тем оформления и создания своих тем удобно. Спасибо.
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@ZeoNish said in Темы оформления и иконки:
Иконки бы в какой нить json файл выводить как отдельный вид пакета. Что бы можно было наборы иконок добавлять в тему на лету как отдельный независимый набор.
Это есть в планах.
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@Shpankov said in Темы оформления и иконки:
@ZeoNish said in Темы оформления и иконки:
У вас есть кнопка большая и отдельная что бы удалить добавленную иконку. Но нет кнопочки что бы сбросить все иконки разом. Для всех позиций.
После того, как вы внесли изменения, сверху появится красная кнопка сброс, с помощью которой можно одним кликом отказаться от всех изменений:
И кстати такая кнопка есть только на стандартных темах. А вот на созданных пользователями такой уже кнопки нет.
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@ZeoNish said in Темы оформления и иконки:
И кстати такая кнопка есть только на стандартных темах. А вот на созданных пользователями такой уже кнопки нет.
Потому, что сброс пользовательских производится переключением на стандартную и удалением пользовательской версии.
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@Shpankov Да это мелочи. Спасибо. Протыкал все и удалил иконки. Котом сделаю нормальный пак.