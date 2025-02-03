@Shpankov Ну как сказать чистый профиль... Вчера поставил ваш браузер первый раз в жизни. Из настроек которые я лично внес это создал пространства 3шт и сделал экспорт из оперы. И по сути все.

А что касается уведомлений я про нее и говорил. Какая тут ошибка? Если я даже не начал загрузку файла. Просто логичнее если бы окно загрузок появлялось при событии загрузки файла. Именно подтвержденном. Когда уже понятно что мы загружаем. А оно происходит в момент который идет ранее...

А уведомление вообще не понятно тут зачем... Какая тут ошибка то была? То что я сам отменил загрузку? О_о Я своей рукой отменил загрузку. К примеру не верный файл начал скачивать и на этапе выбора папки увидел это.

Такое чувство что это сделано "по другому" как нибудь но не как у (опера) всех. В опере же норм сделано. Ну как норм. Логично. Ты начал скачивать и это и есть событие. Как по мне так тут ошибка в логике программы. Специально допущенная или нет это уже другой вопрос.

ps. Еще же тему настроил и иконки добавил.