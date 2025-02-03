Уведомления при отмене загрузки...
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Очень странное решение с выводом окна загрузки... Еще одни окном.
Весьма странное решение. Учитывая то что нельзя выбрать что бы просто всегда открывалось окно сохранить как... Зачем эти сложности?... Оно конечно полезное в чем то. Но если я нажму сохранить как и нажму отмену... То мне выскочит уведомление об ошибке и откроется окно о загрузке...
Какая загрузка ? Ведь я еще ни чего не сохранил и не выбрал...?
Отключить можно только все уведомления... Вообще.
Хотя мне нужно отключить уведомление о загрузку которую я даже не начинал... Очень странное решение.
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@ZeoNish said in Уведомления при отмене загрузки...:
Весьма странное решение. Учитывая то что нельзя выбрать что бы просто всегда открывалось окно сохранить как... Зачем эти сложности?... Оно конечно полезное в чем то. Но если я нажму сохранить как и нажму отмену... То мне выскочит уведомление об ошибке и откроется окно о загрузке...
На чистом профиле с настройками по умолчанию при отмене загрузки после выбора "Сохранить как" никакое дополнительное окно не открывается, появляется только уведомление об ошибке загрузки.
Чтобы на кнопке загрузки, установленной в панели адреса, не открывался диалог загрузки, в настройках загрузки отключите опцию "Автоматически показывать загрузки".
Всегда проверяйте работу на чистом профиле с настройками по умолчанию.
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@Shpankov Ну как сказать чистый профиль... Вчера поставил ваш браузер первый раз в жизни. Из настроек которые я лично внес это создал пространства 3шт и сделал экспорт из оперы. И по сути все.
А что касается уведомлений я про нее и говорил. Какая тут ошибка? Если я даже не начал загрузку файла. Просто логичнее если бы окно загрузок появлялось при событии загрузки файла. Именно подтвержденном. Когда уже понятно что мы загружаем. А оно происходит в момент который идет ранее...
А уведомление вообще не понятно тут зачем... Какая тут ошибка то была? То что я сам отменил загрузку? О_о Я своей рукой отменил загрузку. К примеру не верный файл начал скачивать и на этапе выбора папки увидел это.
Такое чувство что это сделано "по другому" как нибудь но не как у (опера) всех. В опере же норм сделано. Ну как норм. Логично. Ты начал скачивать и это и есть событие. Как по мне так тут ошибка в логике программы. Специально допущенная или нет это уже другой вопрос.
ps. Еще же тему настроил и иконки добавил.
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@ZeoNish said in Уведомления при отмене загрузки...:
Просто логичнее если бы окно загрузок появлялось при событии загрузки файла. Именно подтвержденном. Когда уже понятно что мы загружаем. А оно происходит в момент который идет ранее.
Загрузка начинается сразу, как вы нажали на кнопку - пока вы выбираете, куда сохранить файл, часть его уже загружена, что ускоряет весь процесс загрузки. Такое же поведение было и в Opera Presto. Так что появление диалога загрузки абсолютно оправдано.
@ZeoNish said in Уведомления при отмене загрузки...:
А уведомление вообще не понятно тут зачем... Какая тут ошибка то была? То что я сам отменил загрузку? О_о Я своей рукой отменил загрузку. К примеру не верный файл начал скачивать и на этапе выбора папки увидел это.
Выбрали неверный файл, совершили ошибку. Появление уведомления абсолютно логично.
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@Shpankov ... Не понимаю где вы тут видите логику. Это вы (ваша программа решила) что нужно предзагрузить этот файл, а не пользователь. Не нужно смешивать логику которую заложили разработчики с логикой работы самого человека. Объективно что я не сохранял файл и не какой ошибки не совершал... Глупо это. Очень много спорных решений таких как это. По сути имеем лишнее уведомление который ни как нельзя отключить и оно действует на нервы... Только в купе со всеми уведомлениями можно это прекратить... Отключить как бесполезное уведомление так и полезное о завершении загрузки.
Ну это только мое мнение и @Capushon раз он поддержал лайком. Видимо мы в месте что то заметили в логике.
Ps. в тот момент когда я отменил загрузку файла я уже понял что совершил ошибку не нужно мне напоминать об этом еще и уведомлением...
ps. ps. а что будет если будет ошибка скачивания файла? Будет тоже ошибка? ...
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@ZeoNish said in Уведомления при отмене загрузки...:
Не понимаю где вы тут видите логику.
Ну, я вам объяснил максимально подробно. Это штатная работа браузера.
@ZeoNish said in Уведомления при отмене загрузки...:
Ну это только мое мнение и @Capushon раз он поддержал лайком. Видимо мы в месте что то заметили в логике.
Загрузка работает именно таким образом уже много лет. И я впервые вижу жалобу на то, что файл начинает загружаться сразу, не дожидаясь, пока пользователь выберет папку для сохраняемого файла. Такая функция появилась ещё в Opera Presto почти 20 лет назад и с тех пор пользователи только спасибо говорили за такое поведение функции.
@ZeoNish said in Уведомления при отмене загрузки...:
а что будет если будет ошибка скачивания файла? Будет тоже ошибка? .
Да, только в уведомлении причина ошибки будет указана другая.
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@Shpankov said in Уведомления при отмене загрузки...:
Загрузка работает именно таким образом уже много лет.
Так было не всегда, могу ошибаться но началось с 7-х версий. У меня закачки передаются в Download Master, при этом Вивальди постоянно пишет ошибку загрузки.
Когда закачка передаётся в Torrent - на секунду появляется "убитая птица" (признак серьёзного бага).
Это правильное поведение браузера?
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@Capushon Спасибо. Очень благодарен за информацию от пользователя данного браузера.
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@Capushon said in Уведомления при отмене загрузки...:
Так было не всегда, могу ошибаться но началось с 7-х версий.
Нет, так работает очень давно. Даже строчке "Автоматически показывать загрузки" уже больше двух лет в системе переводов, а собственно опция автоматического открытия панели загрузок появилась ещё в 2018, судя по баг-репортам.
@Capushon said in Уведомления при отмене загрузки...:
У меня закачки передаются в Download Master, при этом Вивальди постоянно пишет ошибку загрузки.
В Vivaldi для ПК нет опции передачи загрузки стороннему приложению.
@Capushon said in Уведомления при отмене загрузки...:
Когда закачка передаётся в Torrent - на секунду появляется "убитая птица" (признак серьёзного бага).
Аналогично.
Если есть признак серьёзного бага - лучше отправить баг-репорт с подробным описанием проблемы и способа её воспроизвести.
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@Shpankov Я не хочу кого то обидеть. Но такое чувство что браузер делают разработчики под Linux и логика выработалась специфическая. Линуксоводческая...
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@Shpankov said in Уведомления при отмене загрузки...:
Аналогично.
Если есть признак серьёзного бага - лучше отправить баг-репорт с подробным описанием проблемы и способа её воспроизвести.
Про закачку .torrent файла и птицу при этом знают все, очень давно, много об этом встречал сообщений и в рус и в англ форумах.
@Shpankov said in Уведомления при отмене загрузки...:
В Vivaldi для ПК нет опции передачи загрузки стороннему приложению.
Её нет и в других "хромах", но там нет ошибок. Сообщение про ошибку - это не хромовый алерт, а скриптовый вивальдовский, обработка события в bundle.js.
Может лучше переименовать с "Ошибка загрузки" - на "Загрузка отменена" ?
@Shpankov said in Уведомления при отмене загрузки...:
Нет, так работает очень давно.
Возможно там раньше была другая надпись?
@ZeoNish said in Уведомления при отмене загрузки...:
такое чувство что браузер делают разработчики под Linux
Практически так и есть, тестируют именно в нём, включая Илью. Imho, для отлова всех мелких багов - нужно не "тестировать версию для Windows", а именно поработать в ней.
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@Capushon Вот есть такой вот легкий налет логики Linux'а я как чувствовал. И про поработать я согласен. Просто по факту придется отключить уведомления полностью. Или что то настраивать уже в самих уведомлениях винды. Короче бубен доставать из за того что там "да уже давно так работает".
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@Capushon said in Уведомления при отмене загрузки...:
Про закачку .torrent файла и птицу при этом знают все, очень давно, много об этом встречал сообщений и в рус и в англ форумах.
Баги исправляются не по форумным сообщениям, а по баг-репортам. Я вам много раз уже это говорил. Отправьте баг-репорт - я смогу подключить тестеров и разработчиков, чтобы прооверили.
@Capushon said in Уведомления при отмене загрузки...:
Её нет и в других "хромах", но там нет ошибок. Сообщение про ошибку - это не хромовый алерт, а скриптовый вивальдовский, обработка события в bundle.js.
Нужно отправлять баг-репорты по всем проблемам. Другого способа нет.
@Capushon said in Уведомления при отмене загрузки...:
Практически так и есть, тестируют именно в нём, включая Илью.
Тестеры тестируют во всех осях, соответственно указанной автором баг-репорта.
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@Shpankov said in Уведомления при отмене загрузки...:
Нужно отправлять баг-репорты по всем проблемам. Другого способа нет.
Текстами же вы занимаетесь, кому еще как не вам нужно говорить?)
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@Capushon said in Уведомления при отмене загрузки...:
Текстами же вы занимаетесь, кому еще как не вам нужно говорить?)
Я не могу за пользователей отправлять баг-репорты - нужно знать, какая архитектура и программное окружение, чтобы выявить проблему. Если я могу быстро воспроизвести баг - я иногда отправляю баг-репорт. Но я не могу этим заниматься постоянно, особенно, когда не могу воспроизвести проблему.
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@Shpankov said in Уведомления при отмене загрузки...:
не могу воспроизвести проблему.
Отмена - это не ошибка загрузки, у вас это сообщение выглядит иначе?
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@Capushon said in Уведомления при отмене загрузки...:
Отмена - это не ошибка загрузки, у вас это сообщение выглядит иначе?
Отмена - это ошибка загрузки. Если отменяется - значит, что-то не так.
"Не воспроизводится" - это было про всплывающее окно загрузки.
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@Shpankov Вообще-то "штатная предзагрузка" по логике должна быть настраиваемая. Даже если все двадцать лет пользователи благодарили за нее. Можно назвать далеко не одну "штатную" ситуацию, когда потребуется нажимать кнопку "сохранить" без предзагрузки. И даже без загрузки.
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@gozhiy Просто мысль такая. А если ты скачиваешь троян? Ну так просто как мысля. Т.е. Ты такой в моменте понимаешь что сделал хрень и не хочешь начинать скачивание данного "полезного файла" но браузер его уже в память скачал. Так выходит?
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@ZeoNish said in Уведомления при отмене загрузки...:
@gozhiy Просто мысль такая. А если ты скачиваешь троян? Ну так просто как мысля. Т.е. Ты такой в моменте понимаешь что сделал хрень и не хочешь начинать скачивание данного "полезного файла" но браузер его уже в память скачал. Так выходит?
Не "в память". Скорее всего в директорию, которая прописана в настройках как директория для загрузок по умолчанию. По крайней мере, после загрузки файла в выбраную мной директорию, та, которая "по умолчанию" видна как недавно использованая. Правда, после загрузки в выбраную, в "по умолчанию" файл уже отсутствует.
Для себя я имел в виду другое применение "без предзагрузочного" использования:
Бывает, на форумах выкладывают файлы, ссылки на которые со временем протухают. Если мне нужно проверить - активна ли ссылка, без скачивания - сама предзагрузка не нужна.
Или проверить название скаччиваемого файла.
Ну и вариант, когда нужно скачать большой файл, а на диске "по умолчанию" нет места.