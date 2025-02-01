После очередного обновления перестал корректно отображаться сайт dzen.ru. Проблема в том, что не открывается большая часть ссылок и не загружается примерно половина картинок. Советы приведённые в справке, не помогли, лучше не становится. В других браузерах, в частности, Firefox и Brave, сайт отображается абсолютно нормально. При этом проблема наблюдается не только под Windows, но также под Linux и Android.

Справочно - версия Vivaldi 7.1.3570.42, ОС РОСА Линукс. Под Android - версия Vivaldi 7.1.3580.77, Android 14.

В предыдущих версиях Vivaldi сайт dzen.ru отображался корректно. Можно ли при следующем обновлении поправить?