Некорректно отображается сайт
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После очередного обновления перестал корректно отображаться сайт dzen.ru. Проблема в том, что не открывается большая часть ссылок и не загружается примерно половина картинок. Советы приведённые в справке, не помогли, лучше не становится. В других браузерах, в частности, Firefox и Brave, сайт отображается абсолютно нормально. При этом проблема наблюдается не только под Windows, но также под Linux и Android.
Справочно - версия Vivaldi 7.1.3570.42, ОС РОСА Линукс. Под Android - версия Vivaldi 7.1.3580.77, Android 14.
В предыдущих версиях Vivaldi сайт dzen.ru отображался корректно. Можно ли при следующем обновлении поправить?
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@sobetsky said in Некорректно отображается сайт:
После очередного обновления перестал корректно отображаться сайт dzen.ru. Проблема в том, что не открывается большая часть ссылок и не загружается примерно половина картинок. Советы приведённые в справке, не помогли, лучше не становится. В других браузерах, в частности, Firefox и Brave, сайт отображается абсолютно нормально. При этом проблема наблюдается не только под Windows, но также под Linux и Android.
Справочно - версия Vivaldi 7.1.3570.42, ОС РОСА Линукс. Под Android - версия Vivaldi 7.1.3580.77, Android 14.
В предыдущих версиях Vivaldi сайт dzen.ru отображался корректно. Можно ли при следующем обновлении поправить?
Обычно для сайтов, связанных с Яндексом, помогает полное отключение встроенного блокировщика (кнопка в виде щита в начале адресной строки).
На чистом профиле пробовали открыть?
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@kurai большое спасибо! Ваш совет помог. Собственно, я так и думал - некоторые разработчики Яндекса крутороги и парнокопытны. С отключением всех блокировок сайт заработал.