@sqxman said in Обновление:

После обновления слетели все настройки, потерялась история... пространства.. Это так нормально для Vivaldi?

Нет, у вас какие-то локальные проблемы.

Напишите, как была установлена версия, как обновляли. Также посмотрите, не запустился ли у вас браузер с другим профилем. Похоже, вы запустили браузер с новым чистым профилем, а старый у вас где-то в закромах остался.