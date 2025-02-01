Яндекс может. а вивальди нет..
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Скажите пожалуйста, почему страницы на этом сайте, например вот нельзя сохранить и скачать в формате пдф ? Яндекс браузер может, а вивальди только как веб страницу.. или я не нашел просто такой " кнопки"?! Подскажите пожалуйста, иногда очень нужно..
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Правая кнопка мыши - Печать - Сохранить как ПДФ.
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А вообще действительно, не очевидно. Хорошо бы в контектное меню Правой кнопки "Сохранить как ПДФ" добавить по умолчанию. Не знаю, можно ли это через настройку меню сделать.
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@Follow в Яндексе проще. Там сразу сохранить пдф
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Ну и что вам не нравится? В лисе точно так же. Все удобно и понятно. Зачем создать тысячу бесполезных пунктов в меню
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@KonstaD said in Яндекс может. а вивальди нет..:
Ну и что вам не нравится? В лисе точно так же. Все удобно и понятно. Зачем создать тысячу бесполезных пунктов в меню
да то что в Опере это делается в контекстном меню и еще весьма ровно. Без привязки к формату бумаги. Это очень полезная функция.