Скажите пожалуйста, почему страницы на этом сайте, например вот нельзя сохранить и скачать в формате пдф ? Яндекс браузер может, а вивальди только как веб страницу.. или я не нашел просто такой " кнопки"?! Подскажите пожалуйста, иногда очень нужно..