Здесь очень много подводных камней. Вот, например, как будет выглядеть моя папка Экспресс-панели в случае однотипных ячеек:

Есть много закладок с одного и того же сайта, но по картинкам никогда не догадаешься, что где.

А вот как выглядит эта же папка со скриншотами страниц:

Т.е. сразу понятно, где какой товар.

Если скриншоты сайтов невзрачные, то можно установить свою картинку. Но вот делать цветные плитки с доменом или названием сайта - это вообще не решение даже близко.