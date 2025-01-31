Оформление закладок на Экспрес-панели
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Приветствую сообщество. Я понимаю, что это очень мелкий момент касающийся дизайна, но может в будущем разработчики уделят внимание дизайну закладок на Экспрес-панели. Сейчас это выглядит так:
Картинки не до конца прогруженных страниц сайтов. Для чего это? в чем смысл. Хорошо если страница вся полностью прогрузилась бы. А вообще, было бы лучше, если сделали как например в Яндекс браузере или Brave. Вот пример:
Такие закладки визуально запоминаются и воспринимаются легче и приятнее.
П.С.
Это конечно мелочи, но оставлю это здесь, вдруг у разработчиков когда-нибудь "руки дойдут" до этого.
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@Nar4ik Вы можете установить картинку вручную. Наведите курсор на плитку, в левом верхнем углу появится плюсик, нажав на который вы сможете загрузить изображение с вашего устройства. Размер картинки, если я правильно помню, 440х360.
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@kurai да, это круто, но было бы здорово если браузер закрашивал это сам. Особенно когда закладок очень много. Эта "фича" уже реализована давно и много где. Думаю Разработчикам это не составит большого труда.
Но все равно спасибо за совет!
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@Nar4ik said in Оформление закладок на Экспрес-панели:
Думаю Разработчикам это не составит большого труда.
К сожалению, этому вопросу уже не один год, а воз и ныне там
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Здесь очень много подводных камней. Вот, например, как будет выглядеть моя папка Экспресс-панели в случае однотипных ячеек:
Есть много закладок с одного и того же сайта, но по картинкам никогда не догадаешься, что где.
А вот как выглядит эта же папка со скриншотами страниц:
Т.е. сразу понятно, где какой товар.
Если скриншоты сайтов невзрачные, то можно установить свою картинку. Но вот делать цветные плитки с доменом или названием сайта - это вообще не решение даже близко.
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Ну наверное, неплохой компромисс, если будет возможность выбора режима в настройках.
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maximvasiljev
@Nar4ik
не думаю что стоит равняться на то как сделано в яндексе, они для своих плиток придумали дополнительный
велосипедформат изображений (yandex-tableau-widget) который точно не будут внедрять большинство сайтов
Существуют иконки сайта в разных форматах, og:image и twitter:image - они есть практически везде. Если бы в Vivaldi был бы выбор что из этого использовать (+миниатюру) - было бы супер круто.
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@maximvasiljev said in Оформление закладок на Экспрес-панели:
Существуют иконки сайта в разных форматах, og:image и twitter:image - они есть практически везде. Если бы в Vivaldi был бы выбор что из этого использовать (+миниатюру) - было бы супер круто.
Насколько я знаю, что-то подобное есть. Если сайт имеет подготовленную картинку для ячейки - будет использоваться она, а не скриншот.
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maximvasiljev
@Shpankov
вот сам бы процесс выбора как-то расширить опциями
мне условно не нужен бред с og:image , достаточно лого из фавикона 256*256 и заливка цветом чтобы было узнаваемо + контрастно. А кому-то нужны больше превьюшки, а кому-то нужно название сайта + маленькая фавиконка (как в Humble New Tab Page)
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@maximvasiljev said in Оформление закладок на Экспрес-панели:
достаточно лого из фавикона 256*256
Это вы очень оптимистичны. Фавиконки чаще всего 32х32, и если вы их растянете на ячейку - получится мутное пятно. Мы для всех дефолтных закладок отдельно держим каталог с фавиконками минимум 48х48, чтобы они хоть как-то нормально смотрелись на Экспресс-панели.
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maximvasiljev
@Shpankov
я не думаю что всё так плохо с иконками/картинками на сайтах с многотысячной-миллионной аудиторией (мы же такие в закладки ставим, да?)
по моим наблюдениям — только у сайтов на каких-то шаблонах не-ок фавиконки, но там и контент не такой чтобы положить в закладки
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Добавить в свой кастомный файл CSS
.dials-wrapper .dial:not(.folder):not(.add) > .thumbnail-title { height: 100%; flex-wrap: wrap; justify-content: center!important; align-items: end; } .dials-wrapper .dial:not(.folder):not(.add) > .thumbnail-favicon { height: 100%; } .dials .dial:not(.folder):not(.add) .favicon { height: 32px; width: 32px; } .dials .dial:not(.folder):not(.add) .editable-title-container { justify-content: center; width: 100%; height: 26px; } .dials-wrapper .dial:not(.folder):not(.add) > .thumbnail-image { display: none; } .dials-wrapper .dial.add:last-of-type { background-color: var(--colorBgAlphaBlur); } .dials-wrapper .dial:nth-child(0) { background: #1abc9c; } .dials-wrapper .dial:nth-child(1) { background: #2ecc71; } .dials-wrapper .dial:nth-child(2) { background: #3498db; } .dials-wrapper .dial:nth-child(3) { background: #9b59b6; } .dials-wrapper .dial:nth-child(4) { background: #34495e; } .dials-wrapper .dial:nth-child(5) { background: #16a085; } .dials-wrapper .dial:nth-child(6) { background: #27ae60; } .dials-wrapper .dial:nth-child(7) { background: #2980b9; } .dials-wrapper .dial:nth-child(8) { background: #8e44ad; } .dials-wrapper .dial:nth-child(9) { background: #2c3e50; } .dials-wrapper .dial:nth-child(10) { background: #f1c40f; color: #2d2d2d; } .dials-wrapper .dial:nth-child(11) { background: #e67e22; } .dials-wrapper .dial:nth-child(12) { background: #e74c3c; } .dials-wrapper .dial:nth-child(13) { background: #ecf0f1; color: #2d2d2d; } .dials-wrapper .dial:nth-child(14) { background: #95a5a6; color: #2d2d2d; } .dials-wrapper .dial:nth-child(15) { background: #f39c12; color: #2d2d2d; } .dials-wrapper .dial:nth-child(16) { background: #d35400; } .dials-wrapper .dial:nth-child(17) { background: #c0392b; } .dials-wrapper .dial:nth-child(18) { background: #bdc3c7; color: #2d2d2d; } .dials-wrapper .dial:nth-child(19) { background: #7f8c8d; } .dials-wrapper .dial:nth-child(20) { background: #00aba9; } .dials-wrapper .dial:nth-child(21) { background: #aa00ff; } .dials-wrapper .dial:nth-child(22) { background: #e51400; } .dials-wrapper .dial:nth-child(23) { background: #825a2c; } .dials-wrapper .dial:nth-child(24) { background: #87794e; } .dials-wrapper .dial:nth-child(25) { background: #008a00; } .dials-wrapper .dial:nth-child(26) { background: #6a00ff; } .dials-wrapper .dial:nth-child(27) { background: #a20025; } .dials-wrapper .dial:nth-child(28) { background: #e3c800; } .dials-wrapper .dial:nth-child(29) { background: #76608a; } .dials-wrapper .dial:nth-child(30) { background: #60a917; } .dials-wrapper .dial:nth-child(31) { background: #0050ef; } .dials-wrapper .dial:nth-child(32) { background: #d80073; } .dials-wrapper .dial:nth-child(33) { background: #f0a30a; } .dials-wrapper .dial:nth-child(34) { background: #647687; } .dials-wrapper .dial:nth-child(35) { background: #a4c400; } .dials-wrapper .dial:nth-child(36) { background: #1ba1e2; } .dials-wrapper .dial:nth-child(37) { background: #f472d0; } .dials-wrapper .dial:nth-child(38) { background: #fa6800; } .dials-wrapper .dial:nth-child(39) { background: #6d8764; }
Цвета от UI Flat статичные. Делал под себя мне с головой.
Работает вроде на всех размерах ровно.
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@Shpankov тут не соглашусь. Тянуть ни чего не нужно ни куда. 32х32 это стандарт для восприятия.
Пример
Вот панель думаю понятно какая и тут иконки как раз 32х32 и все читаемо и прекрасно видно. Что я и показал в примере выше. Даже если вы растяните на 48х48 то сильно в качестве они не потеряют. Но я использовал их реальный размер и все смотрится гармонично.
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@ZeoNish said in Оформление закладок на Экспрес-панели:
Вот панель думаю понятно какая и тут иконки как раз 32х32 и все читаемо и прекрасно видно. Что я и показал в примере выше. Даже если вы растяните на 48х48 то сильно в качестве они не потеряют. Но я использовал их реальный размер и все смотрится гармонично.
Я говорил про Экспресс-панель. Там если выбрать иконки, то фавиконки будут растягиваться до 39х39. Даже если они в оригинале 16х16. Вот эти иконки становятся размытыми и портят вид Эксперсс-панели.
Панель закладок - это другой компонент, там и маленькие фавиконки норм смотрятся.
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@Shpankov видимо не так понял. Сорян.
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sedative29rus
@Shpankov said in Оформление закладок на Экспрес-панели:
Т.е. сразу понятно, где какой товар.
Ну не знаю. У меня Экспресс-панель, она же SpeedDial служит для быстрого доступа к часто посещаемым страницам. Я не захожу каждый день по 20 раз в онлайн-магазин любоваться шаровым краном, поэтому если такая закладка и есть, то именно в закладках, не относящихся к ЭП. Так же как и нет на телефоне быстрого набора номера Антохи-металлопроката, у которого брал железо 11 лет назад, хоть сам номер и сохранён.
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Напомню, что на многих сайтах работает финт ушами: добавлять сайт на Экспресс- панель не средствами Экспресс-панели, а как закладку и в качестве папки указывать Экспресс-панель.
Пример:
через добавление закладки
через Экспресс-панель
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@sedative29rus said in Оформление закладок на Экспрес-панели:
Ну не знаю. У меня Экспресс-панель, она же SpeedDial служит для быстрого доступа к часто посещаемым страницам. Я не захожу каждый день по 20 раз в онлайн-магазин любоваться шаровым краном, поэтому если такая закладка и есть, то именно в закладках, не относящихся к ЭП. Так же как и нет на телефоне быстрого набора номера Антохи-металлопроката, у которого брал железо 11 лет назад, хоть сам номер и сохранён.
Тут есть нюанс. Дело в том, что у меня - ссылки на конкретные товары. Если я помещу их в закладки (а закладки я держу на панели закладок) - я буду видеть только длинные ссылки и фавиконки. Это никак не поможет мне определить, по какой ссылке какой товар. Но и на Экспресс-панели мне этот зоопарк не нужен.
поэтому я нашёл наиболее удобное для себя решение: все закладки с товарами помещать в папку экспресс-панели. Таким образом в обычной работе они не видны, а когда нужно - просто открываю папку и выбираю нужную ссылку.
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sedative29rus
@Shpankov
Надо, короче, запилить настройку вида для каждой папки ЭП отдельно
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@sedative29rus said in Оформление закладок на Экспрес-панели:
Надо, короче, запилить настройку вида для каждой папки ЭП отдельно
Ну, как вариант, когда совсем больше никаких задач не будет... Сейчас на этой папке я вижу четыре маленьких ячейки с картинками товаров. Для меня вполне информативно - сразу понятно, что в этой папке лежит.