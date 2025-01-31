Пожалуйста, кто умеет хорошо писать скрипты, напишите такой скрипт для TamperMonkey (и ViolentMonkey - чтобы скрипт работал и там и там).

Скрипт, чтобы относительное время везде, во всех постах на форуме, заменялось абсолютным. Можно с точностью до минут, можно до секунд.

Может быть, это может выглядеть вот так:

Кроме скрипта, может быть, кто-то сообразит как написать букмарклет (для андроид/Вивальди)?