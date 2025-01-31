Просьба о скрипте для форума Вивальди, который во всех постах будет показывать абсолютное время
-
Пожалуйста, кто умеет хорошо писать скрипты, напишите такой скрипт для TamperMonkey (и ViolentMonkey - чтобы скрипт работал и там и там).
Скрипт, чтобы относительное время везде, во всех постах на форуме, заменялось абсолютным. Можно с точностью до минут, можно до секунд.
Может быть, это может выглядеть вот так:
Кроме скрипта, может быть, кто-то сообразит как написать букмарклет (для андроид/Вивальди)?
-
@far4 Можно тут спросить https://forum.vivaldi.net/topic/19728/vivaldi-forum-mod
Автор расширения — модератор форума и тестер браузера. Может, он подскажет решение.
-
@kurai
я знаю.
Только он давно уже тот мод забросил.
Есть и js для модификации внешнего вида форума на greasyfork - но здесь нужна простая работа. Опытному скриптописцу это, быть может, на полчаса за редактором кода посидеть.