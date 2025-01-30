@Semenov-Sherin said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:

А фантомное воспроизведение с уже закрытых вкладках кто-то уже рапортовал? А то попадается прям часто и уже давно, но стопроцентно вызвать у меня так и не получилось.

Если я вас правильно понял, вы закрываете вкладку, например, ютуба с играющим роликом, а звук продолжает воспроизводиться. Так?

Я о таком рапортовал пару месяцев назад. Оказалось, это баг хромиума. Возможно, сейчас какой-то другой источник бага, а может всё тот же хромиум...

Мне помогало отключение фонового воспроизведения аудио в браузере.