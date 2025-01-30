Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней
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Встречайте Vivaldi 7.1 для Android с режимом чтения, новым более интуитивным диалогом Экспресс-панели и возможностью лёгкого поиска по вкладкам. Настройте свою стартовую страницу, легко сохраняйте любимые сайты и наслаждайтесь просмотром с опциями поисковой системы, ориентированными на конфиденциальность.
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@Shpankov, Поломалась регулировка минимальной ширины вкладок в панели вкладок. Игнорируется выставленное значение в настройках. Теперь она постоянно на минимальном уровне.
UPD: Наконец-то выкроил время на багрепорт: VAB-10786
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Semenov-Sherin
А фантомное воспроизведение с уже закрытых вкладках кто-то уже рапортовал? А то попадается прям часто и уже давно, но стопроцентно вызвать у меня так и не получилось.
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@Semenov-Sherin said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
А фантомное воспроизведение с уже закрытых вкладках кто-то уже рапортовал? А то попадается прям часто и уже давно, но стопроцентно вызвать у меня так и не получилось.
Если я вас правильно понял, вы закрываете вкладку, например, ютуба с играющим роликом, а звук продолжает воспроизводиться. Так?
Я о таком рапортовал пару месяцев назад. Оказалось, это баг хромиума. Возможно, сейчас какой-то другой источник бага, а может всё тот же хромиум...
Мне помогало отключение фонового воспроизведения аудио в браузере.
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@Shpankov said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
Vivaldi 7.1 для Android с режимом чтения
Еле нашёл функцию Меню / Настройки / Настройки содержания страниц / Доступность
В самом низу находится нужная функция. После активации в главном меню появляется опция "Режим чтения".
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xogorxogorich
@kurai said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
@Shpankov said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
Vivaldi 7.1 для Android с режимом чтения
Еле нашёл функцию Меню / Настройки / Настройки содержания страниц / Доступность
В самом низу находится нужная функция. После активации в главном меню появляется опция "Режим чтения".
Интересно. У меня по другому пути: Меню > Настройки контента > Спец. возможности > В самом низу переключатель на англ. Reader view for web pages
Запрятали на славу
P.S. Vivaldi 7.1.3580.77, Android 14
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@xogorxogorich said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
У меня по другому пути
Трудности перевода ))) Я с английского на лету переводил.
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@xogorxogorich said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
@kurai said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
@Shpankov said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
Vivaldi 7.1 для Android с режимом чтения
Еле нашёл функцию Меню / Настройки / Настройки содержания страниц / Доступность
В самом низу находится нужная функция. После активации в главном меню появляется опция "Режим чтения".
Интересно. У меня по другому пути: Меню > Настройки контента > Спец. возможности > В самом низу переключатель на англ. Reader view for web pages
Запрятали на славу
P.S. Vivaldi 7.1.3580.77, Android 14
У меня было включено сразу. Вообще не понимаю, зачем выключать пункт меню.
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@Shpankov При первой передаче вкладки с мобильника на ПК Vivaldi на ПК упал. Потом, вроде заработало.
Оригинально. Раньше страница открывалась сразу, а теперь она появляется в списке по кнопке Синхронизированные вкладки.
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@Shpankov
Ну НЕЕТ!!!
Опять в закладках сломали сортировку! Опять при сортировке закладок по заголовку А-Я вначале идут закладки и только потом папки! А при сортировке в обратном порядке Я-А вверху папки (в обратном порядке) и потом закладки.
Ребята, ну нельзя же опять на те же грабли!
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@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
Ну НЕЕТ!!!
Опять в закладках сломали сортировку! Опять при сортировке закладок по заголовку А-Я вначале идут закладки и только потом папки! А при сортировке в обратном порядке Я-А вверху папки (в обратном порядке) и потом закладки.
Ребята, ну нельзя же опять на те же грабли!
Это может быть из Chromium. Отправил репорт разработчикам.
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@Shpankov said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
Ну НЕЕТ!!!
Опять в закладках сломали сортировку! Опять при сортировке закладок по заголовку А-Я вначале идут закладки и только потом папки! А при сортировке в обратном порядке Я-А вверху папки (в обратном порядке) и потом закладки.
Ребята, ну нельзя же опять на те же грабли!
Это может быть из Chromium. Отправил репорт разработчикам.
Тут еще одно!
При изменении сортировки закладок меняется тип сортировки эскизов на Экспресс-панели. Поменял в закладках сортировку, БАЦ!, на Экспресс-панели сортировка эскизов поменялась!
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@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
При изменении сортировки закладок меняется тип сортировки эскизов на Экспресс-панели. Поменял в закладках сортировку, БАЦ!, на Экспресс-панели сортировка эскизов поменялась!
Так это же тоже закладки - к ним общее правило применяется. Я всегда держу в закладках ручную сортировку.
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@Shpankov said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
При изменении сортировки закладок меняется тип сортировки эскизов на Экспресс-панели. Поменял в закладках сортировку, БАЦ!, на Экспресс-панели сортировка эскизов поменялась!
Так это же тоже закладки - к ним общее правило применяется. Я всегда держу в закладках ручную сортировку.
Такого не должно быть! Понятно, что и то, и другое по сути закладки. Но это разные окна, которые не должны влиять друг на друга.
В закладках большой список, сортирующийся по алфавиту, а на Экспресс-панели - эскизы, распределенные вручную. Никогда одно с другим не мешалось.
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@Shpankov said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
При изменении сортировки закладок меняется тип сортировки эскизов на Экспресс-панели. Поменял в закладках сортировку, БАЦ!, на Экспресс-панели сортировка эскизов поменялась!
Так это же тоже закладки - к ним общее правило применяется. Я всегда держу в закладках ручную сортировку.
Смотрите, в закладках сортировка стоит по заголовкам, а на Экспресс-панели - вручную. Закрываем ее.
Меняем сортировку в закладках на Адрес, открываем Экспресс-панель и на ней сортировка уже по заголовку.
И так далее. Смена сортировки в одном месте влечет за собой смену в другом, причем с отставанием.
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@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
Смотрите, в закладках сортировка стоит по заголовкам, а на Экспресс-панели - вручную. Закрываем ее.
Меняем сортировку в закладках на Адрес, открываем Экспресс-панель и на ней сортировка уже по заголовку.
И так далее. Смена сортировки в одном месте влечет за собой смену в другом, причем с отставанием.
Тогда надо отправить баг-репорт.
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@Shpankov said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
Смотрите, в закладках сортировка стоит по заголовкам, а на Экспресс-панели - вручную. Закрываем ее.
Меняем сортировку в закладках на Адрес, открываем Экспресс-панель и на ней сортировка уже по заголовку.
И так далее. Смена сортировки в одном месте влечет за собой смену в другом, причем с отставанием.
Тогда надо отправить баг-репорт.
VAB-10759. Проверьте, пожалуйста.
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@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
VAB-10759. Проверьте, пожалуйста.
Спасибо! Поправил английский текст, подтвердил.
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@Shpankov said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 для Android: Проще и удобней:
VAB-10759. Проверьте, пожалуйста.
Спасибо! Поправил английский текст, подтвердил.
Спасибо!
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@Shpankov, еще баг в мобильной версии нашел.
Группируем несколько вкладок, переходим на другую вкладку и нажимаем крестик у группы. Вся группа пропадает, но общее число вкладок уменьшается на 1.
Теперь если перейти на какую-либо другую вкладку или нажать кнопку Вкладки или нажать на плюсик группа вкладок возвращается на панель вкладок.