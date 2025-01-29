На виндоус 10 через WSL стоит Убунту без интерфейса. Только терминал. Вивальди установлен. Раскладка клавиатуры меняется между ru-en без проблем. Хочу добавить возможность переключаться с клавиатуры на третью раскладку. Перерыл весь инет. Одна возможность на 3 раскладку только командой в терминале. А мне нужно именно в вивальди третий язык и переключить с клавиатуры. Может кто поможет. Спасибо.