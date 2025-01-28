Пара вопросов по почте.
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2025 год, попытался ещё раз пересесть на вивальди в комплекте с почтовым клиентом.
- https://forum.vivaldi.net/topic/103061/не-уходит-почта-на-домен-рф
В теме с первым проблемным вопросом ответов нет до сих пор. Не уходит почта на домен .рф. Казалось бы, ну и ладно. Можно этому человеку отправить письмо через web интерфейс. Хотя это уже не очень удобно.
- Второй вопрос вылез только что. В исходящих почти все письма дублируются. Фактически письмо одно, а в списке исходящих - два. Сначала подумал, что, возможно, дублируются письма не отправленные сразу, но нет. Но опять же, не 100%, а почти все. Пока систему не уловил.
В итоге именно сейчас для меня полноценно пользоваться встроенным почтовым клиентом не представляется возможным. Если я могу предоставить какие-то данные для решения этих вопросов, прошу подсказать.
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- https://forum.vivaldi.net/topic/103061/не-уходит-почта-на-домен-рф
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Поправка. Косяк с дублированием на рабочем компе. Дома такого нет. Версия та же.
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@young26 По первому отправьте подробный баг-репорт. Про второму - проверяли на чистом профиле без расширений?
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@Shpankov Странно, переустановил на работе браузер с нуля. Первое же письмо - дубль.
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@young26 said in Пара вопросов по почте.:
Странно, переустановил на работе браузер с нуля. Первое же письмо - дубль.
Посмотрите настройки отображения писем в почте.
Как вы настраиваете почту?
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@Shpankov Да никак не настраивал. Переустановил, вбил ящик и тут же отправил тестовое письмо.
Посмотрел настройки... Какая настройка может на это влиять ?
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@young26 said in Пара вопросов по почте.:
Посмотрел настройки... Какая настройка может на это влиять ?
Кто же знает. Если бы это было известно - я бы вам так и сказал, что поправить. А мы пока ищем причину.
Надо сравнить два браузера и настройки, чтобы поискать причину.
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@Shpankov С одной стороны, а как сравнить настройки дома и на работе ? Как это вообще сделать ? Скриншот ? А с другой стороны, я же начисто поставил. Без настроек, без расширений. Оно же из коробки, что там сравнивать ?
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@young26 said in Пара вопросов по почте.:
@Shpankov С одной стороны, а как сравнить настройки дома и на работе ? Как это вообще сделать ? Скриншот ? А с другой стороны, я же начисто поставил. Без настроек, без расширений. Оно же из коробки, что там сравнивать ?
Без понятия. Никогда не видел подобной проблемы, в баг-репортах тоже. Что-то у вас локально так работает, надо искать причину.
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Новые данные. Дубль исходящих только на мейле на работе. Только что вписал учётку яндекса и всё нормально, дубля нет.
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@young26 said in Пара вопросов по почте.:
Новые данные. Дубль исходящих только на мейле на работе.
А что за клиент на работе? В нём и проблема, похоже.
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В смысле клиент ? Вивальди. Последняя стабильная версия.
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@young26 said in Пара вопросов по почте.:
В смысле клиент ? Вивальди. Последняя стабильная версия.
Ну, у меня нет никаких идей. Что-то локальное, но что - надо искать на компьютере.
Может, от почтового сервиса зависит? Там что-то дублируется?
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Сейчас установил портативную версию. Отправил со своего адреса себе же. Всё нормально. Открываю установленную. Те же действия - дубль.
Какой-то бред получается. Косяк только на одной почте и только на системной версии браузера.
Получается, если не заморачиваться, ставлю портативную версию и всё.