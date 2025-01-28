2025 год, попытался ещё раз пересесть на вивальди в комплекте с почтовым клиентом.

https://forum.vivaldi.net/topic/103061/не-уходит-почта-на-домен-рф

В теме с первым проблемным вопросом ответов нет до сих пор. Не уходит почта на домен .рф. Казалось бы, ну и ладно. Можно этому человеку отправить письмо через web интерфейс. Хотя это уже не очень удобно. Второй вопрос вылез только что. В исходящих почти все письма дублируются. Фактически письмо одно, а в списке исходящих - два. Сначала подумал, что, возможно, дублируются письма не отправленные сразу, но нет. Но опять же, не 100%, а почти все. Пока систему не уловил.

В итоге именно сейчас для меня полноценно пользоваться встроенным почтовым клиентом не представляется возможным. Если я могу предоставить какие-то данные для решения этих вопросов, прошу подсказать.

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