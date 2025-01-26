Mail client OAuth авторизация в GMail
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При каждом запуске браузера необходимо производить OAuth авторизацию. Открывается отдельное окно, выбирается учётная запись и Вход.
Как это автоматизировать, без доп окон.
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Перейти с GMail на нормальную почту, бег гугла.
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На другом компе таких проблем нет.
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@Andrey19 said in Mail client OAuth авторизация в GMail:
При каждом запуске браузера необходимо производить OAuth авторизацию. Открывается отдельное окно, выбирается учётная запись и Вход.
Как это автоматизировать, без доп окон.
Вы добавили Vivaldi в список доверенных почтовых приложений на сервисе GMail?
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Вот такой список:
Это он?
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@Andrey19 Нет, это не то. Но у них, похоже, опять что-то поменялось.
https://support.google.com/a/answer/6260879?hl=ru
У вас как настроен доступ к почте GMail? Через IMAP, OAuth включена?
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@Shpankov said in Mail client OAuth авторизация в GMail:
Через IMAP, OAuth включена
Через IMAP, OAuth включена
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@Andrey19 Вы сравнивали настройки почты и браузера на проблемном компьютере и там, где всё нормально работает? Есть какие-то отличия? Например - в настройках приватности?
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Не могу найти отличий.
Вот окна авторизации каждый раз при запуске браузера.
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Похоже дело в настройке аккаунта.
Настроил проблемный аккаунт №2 в браузер на котором не было никаких проблем с аккаунтом №1, в результате запросы на авторизацию появились и здесь.
Не нахожу разницы в настройках аккаунтов 1 и 2.
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@Andrey19 said in Mail client OAuth авторизация в GMail:
Похоже дело в настройке аккаунта.
Настроил проблемный аккаунт №2 в браузер на котором не было никаких проблем с аккаунтом №1, в результате запросы на авторизацию появились и здесь.
Не нахожу разницы в настройках аккаунтов 1 и 2.
Первый раз вообще вижу подобные окна.
К сожалению, помочь тут не могу - даже не знаю, куда копать. Аккаунт на gmail есть, но он работает без проблем в Vivaldi.