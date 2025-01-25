@NIKOLAY1 said in Не работает синхронизация вкладок:

Открыл на компьютере более 50 вкладок.. а на телефоне нет их. Аккаунт один, везде все включено, зеленое..перевходил на обоих устройствах и не включается. На компьютере браузер не видит, что под этим аккаунтом есть браузер на телефоне. Предлогает с 0 типо скачать и синхронизироваться.. почему так? что опять сломалось ?

У вас точно телефон и десктоп подключены к одному и тому же аккаунту?

В мобильной версии вы где смотрите открытые на десктопе вкладки?