Не работает синхронизация вкладок
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Открыл на компьютере более 50 вкладок.. а на телефоне нет их. Аккаунт один, везде все включено, зеленое..перевходил на обоих устройствах и не включается. На компьютере браузер не видит, что под этим аккаунтом есть браузер на телефоне. Предлогает с 0 типо скачать и синхронизироваться.. почему так? что опять сломалось ?
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@NIKOLAY1 said in Не работает синхронизация вкладок:
Открыл на компьютере более 50 вкладок.. а на телефоне нет их. Аккаунт один, везде все включено, зеленое..перевходил на обоих устройствах и не включается. На компьютере браузер не видит, что под этим аккаунтом есть браузер на телефоне. Предлогает с 0 типо скачать и синхронизироваться.. почему так? что опять сломалось ?
У вас точно телефон и десктоп подключены к одному и тому же аккаунту?
В мобильной версии вы где смотрите открытые на десктопе вкладки?
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@Shpankov аккаунт у меня один, точно.
Где смотрю.. нажимаю на вкладку и облако.
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@NIKOLAY1 said in Не работает синхронизация вкладок:
@Shpankov аккаунт у меня один, точно.
Где смотрю.. нажимаю на вкладку и облако.
Не понимаю тогда, что за проблема.
Попробуйте отключить синхронизацию на мобильном, затем сделайте сброс данных на сервере из десктопа, перезагрузите браузер и включите вновь синхронизацию. Затем включите синхронизацию на мобильном.
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Сейчас компьютер и телефон стали видеть другу друга..вопрос, можно как то открыть все 50+ вкладок, открытых на компьютере в телефоне ? Если через компьютер открывать вкладки с телефона, тут есть кнопка, открыть все..а наоборот ? Если с телефона открывать ? в нем такой кнопки не нашел, только поштучно страницы.. Это же дико неудобно..
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Хелп..
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@NIKOLAY1 said in Не работает синхронизация вкладок:
Сейчас компьютер и телефон стали видеть другу друга..вопрос, можно как то открыть все 50+ вкладок, открытых на компьютере в телефоне ? Если через компьютер открывать вкладки с телефона, тут есть кнопка, открыть все..а наоборот ? Если с телефона открывать ? в нем такой кнопки не нашел, только поштучно страницы.. Это же дико неудобно..
На телефонах пока только поштучно можно открыть.
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@Shpankov А как попросить, что бы тоже самое ввели и на телефон ?
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@NIKOLAY1 said in Не работает синхронизация вкладок:
А как попросить, что бы тоже самое ввели и на телефон ?
Для начала - поставить такой запрос на голосование:
https://forum.vivaldi.net/category/149/сбор-пожеланий-для-мобильной-версии-голосование
Если голосов наберётся много, то можно будет отправить баг-репорт - https://vivaldi.com/bugreport/