Доброго дня. Підкажіть, чи є можливість оновити у мобільному застосунку картинки закладок на експрес панелі. Наприклад таким самим чином, як в комп'ютерній версії це можна зробити оновивши сторінку (F5).

В мобільній версії кнопка оновлення сторінки і свайп - недоступні.