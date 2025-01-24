Картинки закладок на експрес панелі
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GiovanniSirius
Доброго дня. Підкажіть, чи є можливість оновити у мобільному застосунку картинки закладок на експрес панелі. Наприклад таким самим чином, як в комп'ютерній версії це можна зробити оновивши сторінку (F5).
В мобільній версії кнопка оновлення сторінки і свайп - недоступні.
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@GiovanniSirius said in Картинки закладок на експрес панелі:
Доброго дня. Підкажіть, чи є можливість оновити у мобільному застосунку картинки закладок на експрес панелі. Наприклад таким самим чином, як в комп'ютерній версії це можна зробити оновивши сторінку (F5).
В мобільній версії кнопка оновлення сторінки і свайп - недоступні.
На жаль, немає. Сподіваюся, поки що.