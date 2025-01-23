Что-то открывает рекламный сайт при запуске браузера
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IILLUMINAT
Уже устал, постоянно 18+ сайт открывается, антивирусом уже проверил, всё равно открывает.
Как отрубить это...
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@IILLUMINAT said in Что-то открывает рекламный сайт при запуске браузера:
Уже устал, постоянно 18+ сайт открывается, антивирусом уже проверил, всё равно открывает.
Как отрубить это...
Попробуйте отключить расширения, почистите кеш браузера.
Также посмотрите в системном планировщике заданий, нет ли подозрительных записей. Некоторые зловреды прописывают задание на запуск браузера и/или открытие в браузере определённых ссылок.