@IILLUMINAT said in Что-то открывает рекламный сайт при запуске браузера:

Уже устал, постоянно 18+ сайт открывается, антивирусом уже проверил, всё равно открывает. Как отрубить это...

Попробуйте отключить расширения, почистите кеш браузера.

Также посмотрите в системном планировщике заданий, нет ли подозрительных записей. Некоторые зловреды прописывают задание на запуск браузера и/или открытие в браузере определённых ссылок.