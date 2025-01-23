Очень хотелось бы увидеть синхронизацию RSS между устройствами, в том числе и прочитанных фидов. Это было бы мегаудобно и заставило бы отказаться от целого ряда клиентов, которые зачастую платные или условно-бесплатные и все время надоедающие постоянными просьбами перейти на платный тариф.

Вы не могли бы как-то на это повлиять, попросить сделать приоритет у этой фичи повыше?