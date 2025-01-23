Vivaldi 7.1 – Персонализированный комфорт
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Новая версия браузера с расширенными возможностями панели виджетов и прочими улучшениями.
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@Shpankov Я всё же считаю, что виджеты погоды и даты должны быть объединены по примеру виджета на каждом смартфоне.
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Очень хотелось бы увидеть синхронизацию RSS между устройствами, в том числе и прочитанных фидов. Это было бы мегаудобно и заставило бы отказаться от целого ряда клиентов, которые зачастую платные или условно-бесплатные и все время надоедающие постоянными просьбами перейти на платный тариф.
Вы не могли бы как-то на это повлиять, попросить сделать приоритет у этой фичи повыше?
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Semenov-Sherin
Я вроде бы спрашивал, но вообще не помню ответ: спонсорские поисковики и сайты платят, если кто-то заходит к ним через Vivaldi или если кто-то заходит к ним по вашим ссылкам? Просто у меня все эти поисковики уже были.
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Наконец-то дождался адекватный обмен вкладками между устройствами, спасибо!
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Вы запускаете браузер снова и ваша сессия восстанавливается — но восстанавливается и вкладка, которая снова приводит к крэшу
Вот это прямо сейчас актуально на мобильной версии. Но хотелось бы не полного отключения всех вкладок, а диалог выбора, какие вкладки не загружать после сбоя.
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Необходимо добавить выбор размера виджетов по ширине и высоте, а не просто маленький/большой.
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@Semenov-Sherin said in Vivaldi 7.1 – Персонализированный комфорт:
Я вроде бы спрашивал, но вообще не помню ответ: спонсорские поисковики и сайты платят, если кто-то заходит к ним через Vivaldi или если кто-то заходит к ним по вашим ссылкам? Просто у меня все эти поисковики уже были.
Комиссия начисляется, если в ссылке, по которой пользователь пришёл к партнёру, есть наш идентификатор. Зайти просто из браузера Vivaldi недостаточно.
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@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 – Персонализированный комфорт:
Вы запускаете браузер снова и ваша сессия восстанавливается — но восстанавливается и вкладка, которая снова приводит к крэшу
Вот это прямо сейчас актуально на мобильной версии. Но хотелось бы не полного отключения всех вкладок, а диалог выбора, какие вкладки не загружать после сбоя.
После сбоя все вкладки открываются в выгруженном из памяти состоянии. Вы можете сами отключить те, что приводят к проблеме.
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@Shpankov said in Vivaldi 7.1 – Персонализированный комфорт:
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 – Персонализированный комфорт:
Вы запускаете браузер снова и ваша сессия восстанавливается — но восстанавливается и вкладка, которая снова приводит к крэшу
Вот это прямо сейчас актуально на мобильной версии. Но хотелось бы не полного отключения всех вкладок, а диалог выбора, какие вкладки не загружать после сбоя.
После сбоя все вкладки открываются в выгруженном из памяти состоянии. Вы можете сами отключить те, что приводят к проблеме.
И даже активная? Ведь именно она, скорее всего, вызвала крах. В мобильной версии? А если мобильная версия умеет открывать вкладки в выгруженном состоянии, может добавить опцию Отложенная загрузка сессий как на старшем брате?
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@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 – Персонализированный комфорт:
И даже активная? Ведь именно она, скорее всего, вызвала крах.
Ну, как-то быстро её закрывать. Жестом или быстрыми клавишами.
@Nikolay68 said in Vivaldi 7.1 – Персонализированный комфорт:
В мобильной версии?
Про мобильную не знаю. Там, вроде, пока нет подобного инструмента.
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