原文：搜索引擎更改提示 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3580.4

今天的快照引入了新的搜索引擎更改提示和一些与 UI 相关的修复。

作者：北条彰

2025 年 1 月 22 日

新增

搜索引擎更改提示 – 正如我们的文章中所解释的 “维瓦尔第的商业模式是什么？“，我们通过与搜索引擎的合作获得收入。为了支持您最喜欢的浏览器，非合作伙伴引擎的用户将看到一次性提示，要求根据其所在区域切换到合作伙伴引擎，例如注重隐私的 Startpage 或 DuckDuckGo，或环保的 Ecosia。

如果您更喜欢当前的引擎，那没问题！您也可以通过以下方式支持我们：vivaldi.com/捐赠。

变更日志

[新增][搜索]实现搜索引擎更改提示(VIB-981)

[地址栏] 地址栏应根据站点安全风险显示红色/橙色警告 (VIB-979)

[快速拨号] 当用户在 URL 字段中键入内容时，将“完成”按钮更改为“保存”(VIB-1075)

[快速拨号] 增加网格项目大小以允许更多文本 (VIB-1074)

[直接匹配] 项目缺少图标 (VIB-1068)

[翻译] UI 字符串更新 (VIB-1069)

[缩放] 进一步改进 UI (VIB-1072)

备注：

Vivaldi Snapshot 现在可以设置为默认浏览器

（机翻，人肉校订）