原文：改进和回归修复 – Vivaldi Android 浏览器快照 3580.9

今天的快照更新了新的快速拨号对话框，并修复了媒体错误。

作者：简

2025 年 1 月 22 日

变更日志

[设置] 向搜索管理器添加了地址栏设置 (VAB-10659)

[起始页] 起始页上默认缩略图的颜色不正确 (VAB-10679)

[快速拨号对话框] 输入 URL 时，将“完成”按钮更改为“保存”。 (VAB-10667)

[快速拨号对话框] 过滤类别内的项目，如果没有项目则隐藏部分 (VAB-10646)

[快速拨号对话框] UI 元素修复 (VAB-10665)

[快速拨号对话框] 在起始页对话框中经常访问的站点中显示标题 URL (VAB-10654)

[跟踪屏蔽器] 为什么我会在跟踪屏蔽器对话框中看到广告部分 (VAB-10621)

[UI] 在快速拨号和标签切换器上的页面之间滑动时滚动条丑陋 (VAB-10651)

[回归] VAB-10530 即使关闭播放视频的标签页后，视频仍会继续播放。 (VAB-10530)

（机翻，人肉校订）