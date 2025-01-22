安卓快照版 3580.9
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Aaron Translator
原文：改进和回归修复 – Vivaldi Android 浏览器快照 3580.9
今天的快照更新了新的快速拨号对话框，并修复了媒体错误。
作者：简
2025 年 1 月 22 日
变更日志
- [设置] 向搜索管理器添加了地址栏设置 (VAB-10659)
- [起始页] 起始页上默认缩略图的颜色不正确 (VAB-10679)
- [快速拨号对话框] 输入 URL 时，将“完成”按钮更改为“保存”。 (VAB-10667)
- [快速拨号对话框] 过滤类别内的项目，如果没有项目则隐藏部分 (VAB-10646)
- [快速拨号对话框] UI 元素修复 (VAB-10665)
- [快速拨号对话框] 在起始页对话框中经常访问的站点中显示标题 URL (VAB-10654)
- [跟踪屏蔽器] 为什么我会在跟踪屏蔽器对话框中看到广告部分 (VAB-10621)
- [UI] 在快速拨号和标签切换器上的页面之间滑动时滚动条丑陋 (VAB-10651)
- [回归] VAB-10530 即使关闭播放视频的标签页后，视频仍会继续播放。 (VAB-10530)
（机翻，人肉校订）