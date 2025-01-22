пропали Закладки
-
я пользовался вашим браузером, решил переустановить операционную систему, заходу в вивальди под своими учетными данным, 1) браузер НЕ запросил ключ пароль для синхронизации и предложил создаться новый, ок я сделал новый и моих старых закладок теперь нет, как их восстановить восстановить и в целом восстановить все чем я пользовался ?
у меня есть телефонная версия браузера и там есть всё (почти) так как часть данных я не синхронизировал, но даже тех данных в телефоне нет в браузере что на пк
скорее всего будут стандартные вопросы, отвечу
Авторизован под одним аккаунтом и там и там.
Синхронизация включена.
-
@Barkes said in пропали Закладки:
решил переустановить операционную систему
Когда это произошло? Перед переустановкой у вас была включена синхронизация?
-
Kkurai moved this topic from Vivaldi for Windows
-
сегодня, да, + в аккаунте был авторизован