я пользовался вашим браузером, решил переустановить операционную систему, заходу в вивальди под своими учетными данным, 1) браузер НЕ запросил ключ пароль для синхронизации и предложил создаться новый, ок я сделал новый и моих старых закладок теперь нет, как их восстановить восстановить и в целом восстановить все чем я пользовался ?

у меня есть телефонная версия браузера и там есть всё (почти) так как часть данных я не синхронизировал, но даже тех данных в телефоне нет в браузере что на пк

скорее всего будут стандартные вопросы, отвечу

Авторизован под одним аккаунтом и там и там.

Синхронизация включена.