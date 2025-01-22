我是通过电脑端修改hosts文件+手机端／平板端连接电脑热点实现Vivaldi浏览器数据的跨设备同步的，之前都好好的，但是今天突然发现虽然都显示同步成功，但是电脑端并不能看见手机和平板的历史记录，而且我看其他的一些数据比如标签页还是有的，就是历史记录没有。请问你们也有类似的情况吗？有没有什么办法能解决呀……