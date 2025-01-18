原文：Vivaldi 7.1 RC 1 – Vivaldi 桌面浏览器快照 3570.30/33

今天的快照是适用于台式机和笔记本电脑的 7.1 的第一个候选版本。

作者：鲁阿里·厄德高

2025 年 1 月 18 日

发布候选版反馈

为了帮助我们尽快推出 7.1，请将您的反馈重点放在 7.0 稳定版以来的严重回归上。如果您想询问新的（7.1 后）功能或长期存在的问题，请这样做我们的论坛。

还有稳定通道的等效版本的预发布链接。这些适合那些希望尽早升级并首先在快照配置中进行测试的人。由于这是 RC，尚未发布，我们还建议您升级前备份您的设置。在完成进一步测试并发布最终版本之前，不会启用对这些（或更新的）稳定版本的自动更新。

已知问题：

如果在官方 7.1 发布日期之前安装，版本 3570.33 将在首次启动时显示错误的“新增功能”页面。

备注：

快照版本 3570.30 和稳定版本 3570.33 相同，但图标资源和接收更新的渠道不同。

变更日志：

[崩溃] 从空 Chrome 导入时 (VB-113094)

[邮件] 导入对话框中的开始按钮显示不正确 (VB-112906)

[快速拨号对话框] 热门网站和直接匹配类别无法显示 (VB-113096)

（机翻，人肉校订）