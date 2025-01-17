原文：删除地址栏建议 – Vivaldi Android 浏览器快照 3576.4

此更新引入了地址栏下拉菜单的新选项以及一系列其他小更改。

作者：简

2025 年 1 月 17 日

新增：

添加“X”以删除键入的历史记录和直接匹配条目 —— 在地址栏设置中，您现在可以在“地址字段”下拉菜单中显示“X”按钮，以显示可删除的条目，例如键入的历史记录和直接匹配条目直接匹配建议。或者，长按该条目将其删除。

变更日志：

[新][设置]添加“X”以删除键入的历史记录和直接匹配条目 (VAB-10524)

[首次启动] 合并最后一个首次启用步骤的两个按钮 (VAB-10630)

[设置]“重新打开起始页”上的显示不会立即更新 (VAB-10396)

[设置] 更新与“阅读器视图”相关的字符串 (VAB-10481)

[快速拨号对话框] 隐藏对话框中已添加的项目 (VAB-10626)

[起始页] [字符串] 顶级网站部分的标题应为“经常访问”(VAB-10647)

[起始页] 在重新打开起始页设置中选择“热门站点”应启用热门站点 (VAB-10549)

[标签切换器] 标签栈窗格中的数字不更新 (VAB-10560)

[回归] 地址字段中的搜索建议不起作用 (VAB-10479)

[回归] 激活隐身标签锁时，滑动无法在快速拨号和标签切换器上工作 (VAB-10600)

[崩溃] 当同步状态处于非活动状态时，发送到设备会使 Vivaldi 崩溃 (VAB-10629)

将 Chromium 更新为132.0.6834.94

（机翻，人肉校订）