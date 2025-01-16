原文：选择正确的搜索引擎 – Vivaldi 浏览器快照 3570.29

在今天的快照中，我们将继续稳定过程，因为我们即将发布 7.1 版本。

作者：鲁阿里·厄德高

2025 年 1 月 16 日

搜索引擎选择

正如我们文章中所解释的，“维瓦尔第的商业模式是什么？”，我们通过与搜索引擎的合作伙伴交易产生部分收入。然而，我们知道，我们的相当多的用户正在使用与我们没有协议的搜索引擎。为了帮助您不断改进您喜爱的网络浏览器，这些用户现在将看到一次性提示，将引擎切换到我们的合作伙伴之一。我们建议的具体合作伙伴将取决于您所在的地区。然而，在所有情况下，我们都会尽力建议一些对您也有利的建议！这可能是一个更注重隐私的引擎，如 Startpage 或 DuckDuckGo，也可能是一个更注重环境角度的引擎，如 Ecosia。

当然，如果您想继续使用当前选择的搜索引擎，那也可以！如果您正在寻找其他方式进行经济贡献，总有：vivaldi.com/捐赠。

变更日志

[Chromium]更新至132.0.6834.94

[搜索] 在非合作伙伴引擎上向用户显示一次性对话框 (VB-111805)

[欢迎] 入门 UI 更新 (VB-112376)

（机翻，人肉校订）