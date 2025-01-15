Кривая синхронизация
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Синхронизация удалила мне все закладки на Экспресс панели, а там всё, вся моя работа!!!! все хранилось на сервере vivaldi, прошу восстановить.
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@slavak82 said in Кривая синхронизация:
Синхронизация удалила мне все закладки на Экспресс панели, а там всё, вся моя работа!!!! все хранилось на сервере vivaldi, прошу восстановить.
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/sync/
К сожалению, недавно был масштабный сбой в работе синхронизации. Более двух недель серверы синхронизации были недоступны. Для восстановления работы сервиса админам пришлось удалить все данные синхронизации, поэтому если у вас не сохранились данные на локальном устройстве (ПК, ноутбук, телефон, планшет), то восстановить их не получится.
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@slavak82 said in Кривая синхронизация:
Синхронизация удалила мне все закладки на Экспресс панели, а там всё, вся моя работа!!!! все хранилось на сервере vivaldi, прошу восстановить.
- Да, очень обидно.
- Почему "вся работа" хранилась только на сервере браузера? Расположение профиля пользователя Vivaldi и имена основных файлов с данными (закладки и пр.) не является тайной. Следовательно, важные данные вполне можно было забекапить самостоятельно, а не перекладывать ответственность.
- В справке черным по белому написано, что синхронизация не является резервным копированием.
- Необходимо средство резервного копирования. И не обязательно все запихивать в один файл. Разные файлы с настройками запаковать в .zip архив. И сделать выбор, что архивировать так же, как это сделано при синхронизации.
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Мне однажды наоборот откатило пачку старых закладок. Пол дня сидел чистил всякие мёртвые закладки, сортировал по папочкам и в один миг всё насмарку.