@slavak82 said in Кривая синхронизация:

Синхронизация удалила мне все закладки на Экспресс панели, а там всё, вся моя работа!!!! все хранилось на сервере vivaldi, прошу восстановить.

https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/sync/

К сожалению, недавно был масштабный сбой в работе синхронизации. Более двух недель серверы синхронизации были недоступны. Для восстановления работы сервиса админам пришлось удалить все данные синхронизации, поэтому если у вас не сохранились данные на локальном устройстве (ПК, ноутбук, телефон, планшет), то восстановить их не получится.