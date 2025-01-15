（原文在此）

“粘贴并执行”选项和新的缩放设置 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3575.10

2025 年的第一个快照包括地址栏中的新选项“粘贴并转到”，并引入了新的页面缩放设置。

作者：北条彰

2025 年 1 月 15 日

备注：

从今天的构建版开始，Vivaldi 快照版现在可以设置为默认浏览器

变更日志：

[新增] [地址栏] 在地址栏中添加粘贴和转到/搜索 (VIB-211)

[新增] [缩放] 添加默认页面缩放级别的设置 (VIB-431)

[地址栏] 显示 X 按钮以获取符合条件的自动完成建议 (VIB-1014)

[地址栏] 删除的输入历史记录在浏览器重新启动后再次出现 (VIB-434)

[崩溃] 从起始页顶部工具栏删除组时应用程序崩溃 (VIB-1039)

[书签] 创建新文件夹不适用于从标签切换器添加到书签 (VIB-1054)

[同步​​] 显示VivaldiStatus.com 处于错误状态时的消息 (VIB-1000)

[搜索] 使用搜索关键字时完全覆盖搜索 (VIB-914)

[设置] 删除缩放设置图标并显示当前缩放级别 (VIB-1058)

[快拨] 隐藏快速拨号对话框中已添加的项目 (VIB-1032)

[快拨] 隐藏列表中添加的项目和不可用的部分 (VIB-1066)

（机翻，人肉校订）