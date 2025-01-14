（原文在此）

即将推出 7.1 – Vivaldi 浏览器快照 3570.27

在今天的快照中，我们已经开始了稳定版过程，因此不会有新的重要功能出现。现在我们需要专注于修复最烦人的错误和回归。

作者：鲁阿里·厄德高

2025 年 1 月 14 日

变更日志

[地址栏] 键入的历史记录不保存键入命令的历史记录 (VB-110838)

[拦截器] 更新匈牙利广告拦截列表 URL (VB-112599)

[日历] 重复的全天任务并不总是可见 (VB-112908)

[崩溃] 升级到版本 7.0 后但更新后未立即崩溃 (VB-110785)

[崩溃] 单击隐私徽章时 (VB-112598)

[Linux][媒体] 更改专有编解码器以使用版本 118356 (VB-112941)

[邮件] 导入 eml 文件失败并创建大量空消息 (VB-112907)

[邮件] 导入对话框中的开始按钮显示不正确 (VB-112906)

[同步​​][发送标签页][菜单] 在标签页上下文菜单中添加条目 (VB-112943)

[同步​​][发送标签页][快速命令] 在快速命令中添加条目 (VB-112962)

[Windows][安装程序] 浏览器运行时无法退出 (VB-112947)

（机翻，人肉校订）