@happybadi said in Синхронизация:

Где-то 20 декабря купил себе новый пк

собрал, установил ОС, установил браузер

сначала не давало войти в аккаунт из-за проблем на сервере, после как позволили войти аккаунт был пустой

в нем не осталось ничего, ни паролей, закладок, ничего

на телефоне также, после как пытался войти аккаунт в нем все удалилось

есть способ как-то восстановить?

пк старый остался, возможно с помощью его восстановить как-то

На старом компьютере браузер с данными остался? Если да, то сначала скопируйте на флэшку весь каталог профиля (на всякий случай), запустите браузер, затем включите синхронизацию. Сделайте сброс данных на сервере и перезапустите браузер, снова включите синхронизацию.

Затем на новом компьютере установите браузер начистовую и включите синхронизацию.