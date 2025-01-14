Синхронизация
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Где-то 20 декабря купил себе новый пк
собрал, установил ОС, установил браузер
сначала не давало войти в аккаунт из-за проблем на сервере, после как позволили войти аккаунт был пустой
в нем не осталось ничего, ни паролей, закладок, ничего
на телефоне также, после как пытался войти аккаунт в нем все удалилось
есть способ как-то восстановить?
пк старый остался, возможно с помощью его восстановить как-то
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Jjane.n moved this topic from Sync
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@happybadi said in Синхронизация:
Где-то 20 декабря купил себе новый пк
собрал, установил ОС, установил браузер
сначала не давало войти в аккаунт из-за проблем на сервере, после как позволили войти аккаунт был пустой
в нем не осталось ничего, ни паролей, закладок, ничего
на телефоне также, после как пытался войти аккаунт в нем все удалилось
есть способ как-то восстановить?
пк старый остался, возможно с помощью его восстановить как-то
На старом компьютере браузер с данными остался? Если да, то сначала скопируйте на флэшку весь каталог профиля (на всякий случай), запустите браузер, затем включите синхронизацию. Сделайте сброс данных на сервере и перезапустите браузер, снова включите синхронизацию.
Затем на новом компьютере установите браузер начистовую и включите синхронизацию.