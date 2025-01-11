（原文在此）

添加新的快速拨号对话框重新设计 – Vivaldi Android 浏览器快照 3571.3

2025 年的第一个快照附带了一个用于添加快速拨号书签的新对话框，并修复了选项卡切换器。

作者：简

2025 年 1 月 10 日

变更日志

[新增] 添加新的快速拨号对话框 (VAB-9782)

[书签]面板关闭按钮错误(VAB-10580)

[快速拨号] 工具类别标签错误 (VAB-10625)

[标签切换器] 标签切换器中的选项图标错误 (VAB-10565)

[标签切换器] 最后关闭的标签页未在已关闭的标签中列出 (VAB-10551)

[标签切换器] 防止意外从标签栈中删除标签页 (VAB-10499)

[标签切换器] 已登录同步时显示登录同步 UI (VAB-10590)

[标签切换器] 标签切换器中隐身视图中的建议不会打开页面 (VAB-10561)

[平板电脑] 跟踪弹出关闭按钮问题 (VAB-10568)

[崩溃] 从关闭的标签中一次重新打开多个标签页时 (VAB-10552)

[崩溃]为书签顺序设置说明时 (VAB-10608)

[回归] 复制、编辑和共享选项消失了 (VAB-10514)

将 Chrom 更新为132.0.6834.77

（机翻，人肉校订）