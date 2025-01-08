桌面快照版 3570.3
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Aaron Translator
另一天，另一个版本 – Vivaldi 浏览器快照 3570.3
今天的快照是我们自昨天构建以来完成的所有修复。
作者：鲁阿里·厄德高
2025 年 1 月 8 日
变更日志
- [广告拦截器] 删除 IDCAC 过滤器，因为它已过时且服务器的证书已过时 (VB-112862)
- [书签] 昵称未保存 (VB-112692)
- [CalDAV] 无法更新服务器上修改的重复事件（无法分配给只读属性“序列”）(VB-112835)
- [仪表盘] 不要在订阅小部件中将邮件正文设置为蓝色 (VB-112900)
- [仪表盘] 电子邮件小部件中出现水平滚动条 (VB-112903)
- [地理定位] 有两个网址栏地理定位指示器 (VB-112899)
- [macOS][地理位置] 用户不会收到操作系统中禁用地理定位的通知 (VB-112877)
- 如果启用“聚焦所有控件”，[设置][起始页]首先聚焦“设置”按钮 (VB-112515)
- [标签页] 重新加载标签栈不起作用 (VB-112737)
- [工具栏] 无法从地址栏中删除缩放滑块 (VB-106989)
- [Web 面板][扩展] 在 Web 面板中 window.close 崩溃 (VB-112698)
（机翻，人肉校订）