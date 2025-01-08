（原文在此）

另一天，另一个版本 – Vivaldi 浏览器快照 3570.3

今天的快照是我们自昨天构建以来完成的所有修复。

作者：鲁阿里·厄德高

2025 年 1 月 8 日

变更日志

[广告拦截器] 删除 IDCAC 过滤器，因为它已过时且服务器的证书已过时 (VB-112862)

[书签] 昵称未保存 (VB-112692)

[CalDAV] 无法更新服务器上修改的重复事件（无法分配给只读属性“序列”）(VB-112835)

[仪表盘] 不要在订阅小部件中将邮件正文设置为蓝色 (VB-112900)

[仪表盘] 电子邮件小部件中出现水平滚动条 (VB-112903)

[地理定位] 有两个网址栏地理定位指示器 (VB-112899)

[macOS][地理位置] 用户不会收到操作系统中禁用地理定位的通知 (VB-112877)

如果启用“聚焦所有控件”，[设置][起始页]首先聚焦“设置”按钮 (VB-112515)

[标签页] 重新加载标签栈不起作用 (VB-112737)

[工具栏] 无法从地址栏中删除缩放滑块 (VB-106989)

[Web 面板][扩展] 在 Web 面板中 window.close 崩溃 (VB-112698)

（机翻，人肉校订）