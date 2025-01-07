（原文在此）

新年快照 – Vivaldi 浏览器快照 3569.4

在今天的快照中，我们收集了一些小变化来开始新年。

作者：鲁阿里·厄德高

2025 年 1 月 7 日

变更日志

[地址栏][搜索][访客] 通过地址栏/搜索栏在访客配置文件中不起作用 (VB-102252)

[日历] 复制/粘贴事件不起作用 (VB-112473)

[日历] 处理 Cyrus 服务器 CalDAV 冲突 (VB-111430)

[日历] 内联编辑器损坏 (VB-112621)

[日历] 将重复任务标记为已完成会导致其在视图之外闪烁一秒钟 (VB-112618)

[日历] 减少保存事件时的闪烁 (VB-112571)

[Chromium]更新至132.0.6834.77

[崩溃恢复] 所有工作区中的所有标签页都恢复到根工作区：进一步修复 (VB-112034)

[崩溃恢复] 未安装扩展时隐藏扩展部分 (VB-112033)

[崩溃][空间导航] 某些用户偶尔发生 (VB-111140)

[仪表板] 将时区添加到天气小部件 (VB-112377)

[仪表板] 允许从全局对话框将 feed 直接添加到 Widget (VB-112336)

[扩展] webNavigation.onCreatedNavigationTarget 事件永远不会触发 (VB-109480)

[Linux] 将 rpm/deb 存储库密钥更新为 74C35BC8 [KEY10]

[Linux] 轮换包中的密钥并添加 16BD9233 [KEY11]

[macOS] 在隐身窗口中播放的媒体使用菜单栏上的隐身窗口图标 (VB-110829)

[macOS][主题] 使用快捷方式时不考虑深色/浅色外观 (VB-111868)

[邮件] 高级信息对话框 – 显示数据库统计信息和 IMAP 连接状态 (VB-112748)

[邮件] 未订阅文件夹时文件夹名称无法正确解码 (VB-112840)

[邮件] 标签/标志对话框不翻译标签名称 (VB-112837)

[邮件] 状态：日志应按日志级别和账户进行过滤 (VB-112746)

[邮件] 状态：日志应像“消息”选项卡一样根据账户选择进行过滤 (VB-112456)

[主题] 在用户单击内页之前不会应用强调色 (VB-87398)

[UI] Google Meet 共享标签页上的顶部栏无法关闭 (VB-107308)

[窗口管理] 从隐身窗口打开新窗口会打开两个窗口 (VB-101823)

[Windows][安装程序] 升级时终止正在运行的实例进程 (VB-112160)

（机翻，人肉校订）