@Masterion13 said in НЕ синхронизируется браузер:

эта кнопка не открывает настройки синхронизации, а предлагает QR код для скачки Вивальди на Андроид

После того, как вы синхронизируете браузер с другими устройствами (мобильником, планшетом, рабочим компом и пр.) эта кнопка будет открывать список открытых вкладок на этих устройствах. Соответственно, с ее помощью можно быстро открыть, например, вкладку, открытую на мобильнике.

А то, что открывается через Настройки или со сроки состояния - именно настройки синхронизации. Альтернатива - боковая панель Окна.