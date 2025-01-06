НЕ синхронизируется браузер
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Добрый день. Не синхронизируется Вивальди
В аккаунт заходит и ничего не происходит - ни в виндоус, ни в андроид. Раньше вес было Ок - буквально несколько секунд и все подтягивалось
Может какие-то сбои?
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@DennyY опробуйте выйти из синхронизации, перезагрузите браузеры и включите синхронизацию снова. Можно также попробовать сбросить данные на сервере (не забыв сделать бэкап папки профиля).
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Кстати, после обновления появился значок облака вверху, написано "синхронизированные вкладки". Как его убрать?
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@Masterion13 said in НЕ синхронизируется браузер:
Кстати, после обновления появился значок облака вверху, написано "синхронизированные вкладки". Как его убрать?
Сначала синхронизировать, а потом убрать кнопку для использования синхронизации? Чего только ни придумают...
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Несколько нюансов.
Для начала - эта кнопка не открывает настройки синхронизации, а предлагает QR код для скачки Вивальди на Андроид.
Кроме того, она расположена рядом с кнопкой "закрытые вкладки", которая используется ГОРАЗДО чаще чем синхронизация, которую к слову, можно открыть через настройки или на панели состояния.
Энивей - эта кнопка явно мешает.
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@Masterion13 said in НЕ синхронизируется браузер:
эта кнопка не открывает настройки синхронизации, а предлагает QR код для скачки Вивальди на Андроид
После того, как вы синхронизируете браузер с другими устройствами (мобильником, планшетом, рабочим компом и пр.) эта кнопка будет открывать список открытых вкладок на этих устройствах. Соответственно, с ее помощью можно быстро открыть, например, вкладку, открытую на мобильнике.
А то, что открывается через Настройки или со сроки состояния - именно настройки синхронизации. Альтернатива - боковая панель Окна.
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@Nikolay68
Я провёл синхронизацию, и кнопка показывает мне это
Браузер у меня только на ПК, да и вообще - синхронизация нужна один раз, при установке/переустановке браузера.
Поэтому вопрос тот же - как убрать даже не ненужную, а откровенно мешающую кнопку?
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https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/sync/
Синхронизация - это не бекап.