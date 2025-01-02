Как включить обратно редирект на внешнюю программу?
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IILLUMINAT
Случайно нажал отклонить. Перестал работать редирект, сбросил настройки сайта на дефолтные-не помогло.
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@IILLUMINAT said in Как включить обратно редирект на внешнюю программу?:
Случайно нажал отклонить. Перестал работать редирект, сбросил настройки сайта на дефолтные-не помогло.
Если телепат во мне оказался прав, то (V)\Настройки\Настройки контента\Оставаться в браузере
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@Nikolay68 said in Как включить обратно редирект на внешнюю программу?:
Если телепат во мне оказался прав
Поможем вашему внутреннему телепату
@IILLUMINAT said in Как включить обратно редирект на внешнюю программу?:
Случайно нажал отклонить. Перестал работать редирект, сбросил настройки сайта на дефолтные-не помогло.
На какой ОС у вас возникла проблема?