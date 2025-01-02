@Nikolay68 said in Как включить обратно редирект на внешнюю программу?:

Если телепат во мне оказался прав

Поможем вашему внутреннему телепату

@IILLUMINAT said in Как включить обратно редирект на внешнюю программу?:

Случайно нажал отклонить. Перестал работать редирект, сбросил настройки сайта на дефолтные-не помогло.

На какой ОС у вас возникла проблема?