Добрый день.

Обнаружил, что при серфинге в инете, периодически внезапно не грузятся страницы.

Закономерности не выявил, баг отправить нет смысла, так как описать ситуацию по сути не чем.

И иногда выдает ошибку при открытии страниц, в том числе видео.. А потом внезапно прошло..

Периодически вылетает из учётной записи.. Приходится перевходит..

Даже мою учётку тут, на форум заблокировали... Я написал обращение, а на следующий день смог зайти на форум.. Но ответа не обращение еще нет..

В общем какой-то не стабильный браузер стал.. У всех так или мне повезло просто?))