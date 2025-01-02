Иногда не грузятся страницы
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Добрый день.
Обнаружил, что при серфинге в инете, периодически внезапно не грузятся страницы.
Закономерности не выявил, баг отправить нет смысла, так как описать ситуацию по сути не чем.
И иногда выдает ошибку при открытии страниц, в том числе видео.. А потом внезапно прошло..
Периодически вылетает из учётной записи.. Приходится перевходит..
Даже мою учётку тут, на форум заблокировали... Я написал обращение, а на следующий день смог зайти на форум.. Но ответа не обращение еще нет..
В общем какой-то не стабильный браузер стал.. У всех так или мне повезло просто?))
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@NIKOLAY1 VPN используете?
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@Shpankov как таковой нет. Программу адгуард с ее полным функционалом, но в " стандартной комплектации " да.
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@Shpankov причину блокировки учётки, можете посмотреть?
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@NIKOLAY1 said in Иногда не грузятся страницы:
@Shpankov причину блокировки учётки, можете посмотреть?
Какое имя пользователя?
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@Shpankov NIKOLAY1
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maniegustave
This post is deleted!
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@NIKOLAY1 said in Иногда не грузятся страницы:
@Shpankov NIKOLAY1
Аккаунт не блокирован.