Уважаемые разработчики, я вами дико разочарован, вашей работай за весь 2024 год, казалось бы вы сделали зачем-то Синхронизацию, но не хотите её дорабатывать, я очень люблю ваш продукт но то как вы выполняете свои идеи - это просто кошмар.

Уж будьте добры, набрать свежего кислорода в свой мозг и подумайте над тем чтобы пересоздать систему синхронизации, ведь из-за вас ВСЕ МОИ сохранения были стерты и перезаписаны! Когда потребовалось установить браузер на свежую ОС, такого бреда даже в Firefox и Google Chrome нет, видимо я НЕ ЗРЯ создал и там синхронизацию и скопировал туда все что у меня было в Vivaldi.

Я еще могу простить ваши выходки с перебоями, но с вот такими глобальными проблемами это прям через край уже, додумайтесь сделать новую синхронизацию которая будет иметь нормальные кнопочки с подписями о том какая кнопка отвечает за перезапись, а какая за полное стирание записей, а какая за добавление синхронизации.

Если я в вашем глобальной обновлении за 2025 год не увижу этого, то мне придется на всегда покинуть ваш браузер, ибо такого цирка мне не надо.