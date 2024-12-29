@VovanWolf said in UA: допоможіть у мене проблема з синхронізацією:

Доброго дня, допоможіть з синхронізацією уже не перший рік сиджу на вашому браузері і все було добре синхронізувалось налаштування паролі при переустановці а тепер переставив Віндовс поставив браузер а він нічого не тяне я ще раз нічого врайоні години добре що добавило мою хотя б панель з сайтами а паролі уже пару днів немає )= допоможіть вернути мені мої дані

Якщо ви видалили усі ваші дані на ПК, то синхронізація, на превеликий жаль, не допоможе. Десь з 6 по 21 грудня були великі проблеми з синхронізацією. Під час відновлення роботи синхронізації адмінам довелося видалити усі дані на серверах. Тож, якщо у вас на ПК або телефоні/планшеті не залишилося збережених паролів, закладок і т.і., то з сервера нічого не завантажиться, бо все видалено