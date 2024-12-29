UA: допоможіть у мене проблема з синхронізацією
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Доброго дня, допоможіть з синхронізацією уже не перший рік сиджу на вашому браузері і все було добре синхронізувалось налаштування паролі при переустановці а тепер переставив Віндовс поставив браузер а він нічого не тяне я ще раз нічого врайоні години добре що добавило мою хотя б панель з сайтами а паролі уже пару днів немає )= допоможіть вернути мені мої дані
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@VovanWolf said in UA: допоможіть у мене проблема з синхронізацією:
Доброго дня, допоможіть з синхронізацією уже не перший рік сиджу на вашому браузері і все було добре синхронізувалось налаштування паролі при переустановці а тепер переставив Віндовс поставив браузер а він нічого не тяне я ще раз нічого врайоні години добре що добавило мою хотя б панель з сайтами а паролі уже пару днів немає )= допоможіть вернути мені мої дані
Якщо ви видалили усі ваші дані на ПК, то синхронізація, на превеликий жаль, не допоможе. Десь з 6 по 21 грудня були великі проблеми з синхронізацією. Під час відновлення роботи синхронізації адмінам довелося видалити усі дані на серверах. Тож, якщо у вас на ПК або телефоні/планшеті не залишилося збережених паролів, закладок і т.і., то з сервера нічого не завантажиться, бо все видалено
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@kurai ооооооооо майн год.........................але уже добре хочаб сайти вернуло але ще питання а от у мене є на телефоні вівальді і там все є і сайти і паролі як звідти хапнути на ПК ?
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@VovanWolf said in UA: допоможіть у мене проблема з синхронізацією:
ооооооооо майн год.........................
Та да, ТАКОГО ніхто не очікував...
@VovanWolf said in UA: допоможіть у мене проблема з синхронізацією:
у мене є на телефоні вівальді і там все є і сайти і паролі як звідти хапнути на ПК
Увійдіть в обліковий запис Vivaldi на телефоні, введіть пароль для шифрування та запустіть синхронізацію. Дані повинні завантажитися на сервер і підтягнутися на ПК.