Синхронизация
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IILLUMINAT
После синхронизации у меня перенеслись данные с нового браузера и удалились все старые, закладки, пароли и т.д, можно ли как-то восстановить???? я имею ввиду что я использовал вивальди без синхронизации и то что было на новом вивальди заменило всё старое
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@IILLUMINAT said in Синхронизация:
После синхронизации у меня перенеслись данные с нового браузера и удалились все старые, закладки, пароли и т.д, можно ли как-то восстановить???? я имею ввиду что я использовал вивальди без синхронизации и то что было на новом вивальди заменило всё старое
"Всё старое" хранилось на серверах синхронизации?
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IILLUMINAT
@kurai да