@Nar4ik said in Не грузятся миниатюры на различных сайтах:

Проверял все тоже самое в Яндекс браузере, все работает нормально.

Ну ещё бы, что бы там, что то не работало, - то что связано с отслеживанием пользователя.

"Когда ВК лезет в анус, то Я.браузер там ещё и фонариком подсвечивает". (с) моё

(вк и я.браузер допускается менять местами)

Потом додумался отключить "Блокировка слежки и рекламы", и все грузится нормально.

Задайте себе вопрос: кому это выгодно?

Выходит что "Блокировка слежки и рекламы" работает некорректно.

См. выше.

Я один с таким столкнулся или это на заметку разработчикам?

Разработчики уже всё нам дали, просто научитесь этим пользоваться.