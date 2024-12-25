Не грузятся миниатюры на различных сайтах
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Приветствую всех.
Имею два браузера в постоянном пользовании, Яндекс и Вивальди. Стал чаще использовать Вивальди и уже привыкаю к нему.
Но столкнулся с такой проблемой, некоторые сайты загружает и отображает некорректно. Например если зайти на страницу ВК в магазин стикеров (https://vk.ru/stickers?ref=promo_push), то миниатюры со стикерами, как анимированные, так и картинки, не грузятся(пустые поля с текстом). Проверял все тоже самое в Яндекс браузере, все работает нормально.
Потом додумался отключить "Блокировка слежки и рекламы", и все грузится нормально. Выходит что "Блокировка слежки и рекламы" работает некорректно. Кстати после отключения это функции и сама страница в ВК стала загружаться быстрее(Возможно мне просто кажется).
И даже если включить только Блокировку слежки, все равно не работает, только полное отключение.
Я один с таким столкнулся или это на заметку разработчикам?
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maximvasiljev
Попробуй в Настройках > Блокировка слежки и рекламы > [Показать списки] по-отключать некоторые списки правил по которым реклама/трекеры вырезаются
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@maximvasiljev Пробовал отключить все по очереди, результата не было. Как только отключаю "Списки блокировки слежки: DuckDuckGo Tracker Radar", так все работает нормально.
Заметил, что на многих сайтах "DuckDuckGo Tracker Radar" заметно затормаживает загрузку страниц.
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@Nar4ik said in Не грузятся миниатюры на различных сайтах:
Проверял все тоже самое в Яндекс браузере, все работает нормально.
Ну ещё бы, что бы там, что то не работало, - то что связано с отслеживанием пользователя.
"Когда ВК лезет в анус, то Я.браузер там ещё и фонариком подсвечивает". (с) моё
(вк и я.браузер допускается менять местами)
Потом додумался отключить "Блокировка слежки и рекламы", и все грузится нормально.
Задайте себе вопрос: кому это выгодно?
Выходит что "Блокировка слежки и рекламы" работает некорректно.
См. выше.
Я один с таким столкнулся или это на заметку разработчикам?
Разработчики уже всё нам дали, просто научитесь этим пользоваться.
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@coleslaw Ну т.е. выход только пользоваться ВК сайтом с отключенной блокировкой.
Корректная работа алгоритмов блокировки не выход, я так понимаю.
П.С.
Я знаю как отключать блокировку и что такое "Исключения". Проверял Хромом, Edge, Opera. Везде работает. Поэтому не понятно, причем тут ЯБраузер?