建議新版外觀選項中提供用戶可自訂選項：圓角外觀、或舊版方框
-
希望增加以下自訂功能:
外觀選項內可自選：
1.分頁外觀：圓角外觀、方框
2.滑鼠右鍵選單：圓角框、方框
萬分感謝！
-
Aaron Translator
-
@Aaron 感謝分享！
我自己的主題已選用方框，依您的操作方式進去看已設置為零
但滑鼠右鍵選單還是一樣是圓角矩型， 不知道如何改回方框？
-
Aaron Translator
@nonnnnnn 试试换一个主题，再自己修改一下？
-
剛測試過選別的主題，設置為0，再重開一下~
分頁選單、與功能表選單都可以以此法改回方框
但是~滑鼠右鍵選單還是圓角矩型.. 不受影響QQ
-
Aaron Translator
@nonnnnnn
我使用Blueprint主题，原来是默认主题之一，但是在最近的某次更新中被删除了。您可以从主题库找到它。这是我的右键菜单：
另外，这里 https://forum.vivaldi.net/category/52/modifications 提供自定义界面的技术交流。可以去看看。
-
kixoh7522111
但不管使用什么主题，并且把圆角设置为<=4，关闭浏览器时的弹窗按钮还是椭圆形，如下图：
删除扩展时的弹窗也是：
(PS：似乎还有一些其它弹出的确认按钮也一样，但目前还没截到图)
这些都不会跟着一起变动，很难受，很不喜欢这些大椭圆