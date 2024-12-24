Vivaldi и занимаемое дисковое пространство.
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Мой браузер Vivaldi после "Удалить данные просмотра", за исключением пунктов "Пароли...." и "Сохраненные данные..." занимает на диске более 20 Gb, можно как ни будь ограничить непомерный аппетит.
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@Alevpi said in Vivaldi и занимаемое дисковое пространство.:
Мой браузер Vivaldi после "Удалить данные просмотра", за исключением пунктов "Пароли...." и "Сохраненные данные..." занимает на диске более 20 Gb, можно как ни будь ограничить непомерный аппетит.
Почтой/RSS пользуетесь? У меня браузер с двумя почтовыми ящиками занимает 7,2 Гб, при этом файлы почты занимают 5,1 Гб.
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@Alevpi проверьте кэш, сессии, наличие сохраненных скриншотов, наличие дампов ошибочных запусков (примерный путь .....\Vivaldi Portable\User Data\Crashpad). Это странная ситуация - у меня в Вивальди 2 аккаунта, 7 рабочих почтовых ящиков, 4 ленты новостей и 6 рабочих пространств с примерно 80 вкладками и все это тянет всего на 3,7 Гб
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@kurai Почта только на сайтах. Использую только чисто браузер, все остальное отключено.