@Alevpi проверьте кэш, сессии, наличие сохраненных скриншотов, наличие дампов ошибочных запусков (примерный путь .....\Vivaldi Portable\User Data\Crashpad). Это странная ситуация - у меня в Вивальди 2 аккаунта, 7 рабочих почтовых ящиков, 4 ленты новостей и 6 рабочих пространств с примерно 80 вкладками и все это тянет всего на 3,7 Гб