@VedmakZulfat said in После восстановления синхронизации, на сверве пропали все данные:

Эта проблема затронет только тех, кто как и я переустановил ОС, и им восстанавливаться кроме как из облака нет вариантов. У всех остальных данные просто обновятся.

спасибо. у меня почти всё бэкапится, но возиться с восстановлением нет желания. подожду может @Shpankov прокомментирует ситуацию. например у меня за время пока не работала синхронизация на телефоне были добавлены страницы в reading list, не хочется чтобы они потёрлись при синхронизации.

данные просто обновятся

вопрос откуда они обновятся. если обновятся с сервера на телефон наприме, то всё :)), ну не всё но частично данные будут потеряны. синхронизация вообще дело такое, скольбко раз замечал что иногда программы не верно определяют данные которые нужно оставить-обновить. у разных программ погрешность такого разная, но она есть считай всегда.