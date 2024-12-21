После восстановления синхронизации, на сверве пропали все данные
-
Добрый день, можно ли как-то восстановить данные синхронизации?
-
@dimazzq92 тоже самое у меня, после синхронизации ничего не подрузилось
-
VedmakZulfat
Подтверждаю. У меня аналогично.
-
FoxWMulder
вот это новости. я вот сейчас включил ПК, у меня запрашивает ключ-пароль для дешифровки. подождука я его вводить раз такое дело.
-
VedmakZulfat
@FoxWMulder Эта проблема затронет только тех, кто как и я переустановил ОС, и им восстанавливаться кроме как из облака нет вариантов. У всех остальных данные просто обновятся.
-
@VedmakZulfat я тоже переустановил в эти дни систему, при восстановлении синхронизации запросил ключ. У меня он был. Пароли есть вроде, если смотреть через настройки. Но к сайтам не подтягивается
-
У меня вообще каким то образом синхронизация сохранилась чистого браузера которым я пользовался во время сбоя синхронизации, хотя пока статус был не рабочий я кнопку синхронизации не трогал) Ну хоть бекап был и на том спасибо, а вообще лучше перебраться куда то где более безопасно
-
лучше перебраться куда то где более безопасно
сегодня уже настроил LibreWolf и Thunderbird. Если бы вот сейчас синхронизация не восстановилась - перешел бы на них.
Но если ещё раз синхронизация перестанет работать хотя бы на час - перейду и забуду Вивалди.
-
FoxWMulder
@VedmakZulfat said in После восстановления синхронизации, на сверве пропали все данные:
Эта проблема затронет только тех, кто как и я переустановил ОС, и им восстанавливаться кроме как из облака нет вариантов. У всех остальных данные просто обновятся.
спасибо. у меня почти всё бэкапится, но возиться с восстановлением нет желания. подожду может @Shpankov прокомментирует ситуацию. например у меня за время пока не работала синхронизация на телефоне были добавлены страницы в reading list, не хочется чтобы они потёрлись при синхронизации.
данные просто обновятся
вопрос откуда они обновятся. если обновятся с сервера на телефон наприме, то всё :)), ну не всё но частично данные будут потеряны. синхронизация вообще дело такое, скольбко раз замечал что иногда программы не верно определяют данные которые нужно оставить-обновить. у разных программ погрешность такого разная, но она есть считай всегда.
-
Shpankov Supporters Vivaldi Team
Всем привет!
Синхронизация заработала. К сожалению, на сервере все данные удалены. Для начала новой синхронизации нужно ввести мастер-пароль - можно старый, можно новый. Но на всех устройствах. Синхронизацию лучше включать сначала на основном устройстве, затем на остальных.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
-
sedative29rus
-
FoxWMulder
сначала включил на ПК, потом на телефоне. с новым паролём-ключом.
на первый взгляд всё норм отсинхрилось.
только вот вопрос. на ПК у меня включена полная синхронизация, на телефоне выборочная. если я включаю синхронизацию паролей, то включать включается, она вроде показывает что идёт синхронизация. но если выйти из опций и снова зайти, то синхронизация паролей снова выключена. может оно и к лучшему и я долгое время и без синхронизации паролей жил, но почему так?
-
Вроде, нормально всё заработало.