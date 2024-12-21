Переводчик Vivaldi
-
На вебморде китайского роутера переводчик пишет "Переводчик Vivaldi пока не поддерживает Неизвестный (zh)"
Если переводчик слишком туп, что не может детектировать язык, как сделать возможность принудительного выбора языка с какого делается перевод?
-
@Alevpi
нажать на шестерёнку и выбрать "Page is not in..." - если это сработает в вашем случае.
на скриншоте - попытка перевести тему из китайского раздела форума
Переводчик далеко не идеален, что есть то уж есть.
Как говорится, не устраивает - пользуйтесь альтернативами.
-
@far4 said in Переводчик Vivaldi:
@Alevpi
нажать на шестерёнку и выбрать "Page is not in..." - если это сработает в вашем случае.
на скриншоте - попытка перевести тему из китайского раздела форума
Переводчик далеко не идеален, что есть то уж есть.
Как говорится, не устраивает - пользуйтесь альтернативами.
Это встроенный переводчик?
-
@kurai
да, встроенный, о нём речь.
У переводчика есть старый баг: когда загружаешь страницу форума на английском, то 1) он пытается перевести с русского на русский. Холмс, но как это возможно? 2) Я перезагружаю страницу. 3) о! Теперь переводчик понимает, с какого языка нужно переводить.
И так каждый раз.
В случае с китайским он решил переводить с английского.
-
@far4 said in Переводчик Vivaldi:
да, встроенный, о нём речь.
А, у вас на скринште переводчик для андроид версии. Я же смотрел настройки для ПК )))