@kurai

да, встроенный, о нём речь.

У переводчика есть старый баг: когда загружаешь страницу форума на английском, то 1) он пытается перевести с русского на русский. Холмс, но как это возможно? 2) Я перезагружаю страницу. 3) о! Теперь переводчик понимает, с какого языка нужно переводить.

И так каждый раз.

В случае с китайским он решил переводить с английского.