（原文在此）

假期前的一些修复 – Vivaldi Android 浏览器快照 3557.3

今天的快照包括一些错误和回归修复。

作者：简

2024 年 12 月 20 日

已知问题

变更日志

[搜索] 无法在自定义搜索引擎中搜索域名 (VAB-7032)

[起始页] 快速拨号图标在某些情况下模糊 (VAB-10483)

[同步​​] 删除了同步设置中的底部边框/分隔线 (VAB-10388)

[标签切换器] 隐身搜索时的色差 (VAB-10502)

[标签切换器] 二维码和重新加载按钮不应可见 (VAB-10503)

[UI] V 图标上的蓝点应被删除 (VAB-10564)

[回归] 在设置中搜索单个字符时崩溃 (VAB-10494)

[回归] 标签切换器底部工具栏中的缺失行会破坏标签切换器动画 (VAB-10562)

[回归] 重新加载按钮在开始页面时暴露 (VAB-10520)

[回归] 当工具栏位于底部时，工具栏进度条未对齐 (VAB-10500)

升级到Chromium 132.0.6834.53

（机翻，人肉校订）