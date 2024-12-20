安卓快照版3557.3
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Aaron Translator
（原文在此）
假期前的一些修复 – Vivaldi Android 浏览器快照 3557.3
今天的快照包括一些错误和回归修复。
作者：简
2024 年 12 月 20 日
已知问题
- 同步目前不适用于所有人：请参阅vivaldistatus.com
变更日志
- [搜索] 无法在自定义搜索引擎中搜索域名 (VAB-7032)
- [起始页] 快速拨号图标在某些情况下模糊 (VAB-10483)
- [同步] 删除了同步设置中的底部边框/分隔线 (VAB-10388)
- [标签切换器] 隐身搜索时的色差 (VAB-10502)
- [标签切换器] 二维码和重新加载按钮不应可见 (VAB-10503)
- [UI] V 图标上的蓝点应被删除 (VAB-10564)
- [回归] 在设置中搜索单个字符时崩溃 (VAB-10494)
- [回归] 标签切换器底部工具栏中的缺失行会破坏标签切换器动画 (VAB-10562)
- [回归] 重新加载按钮在开始页面时暴露 (VAB-10520)
- [回归] 当工具栏位于底部时，工具栏进度条未对齐 (VAB-10500)
- 升级到Chromium 132.0.6834.53
（机翻，人肉校订）