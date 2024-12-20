Некорректное отображение видеокамер Falcon
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Добрый день. Есть IP видео камеры и видео регистраторы Falcon (близнец Tantos) При открытии веб интерфейса и просмотра видео с камер, картинка отображается за пределами своего поля, перекрывая другие элементы.
Vivaldi 7.0.3495.27
Проблема тянется уже давно из более ранних версий браузера.
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К сожалению IP камеры это только IE, не кто не собирается и всем плевать на совместимость с IP камерами, а производители IP камер в свою очередь плюют на совместимость с браузерами!
Производители браузеров, которые фактически "легли" под Хром, считают, что все должны подстраиваться исключительно под них.
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@Alevpi В современном мире уже мало кто использует компьютеры на старых операционных системах, на которых можно запустить IE. Да, можно сделать это через скрипт уже и на новых. Но держать отдельный браузер для камер не очень удобно, тем более через скрипт он не всегда корректно работает. Конечно всему виной дешевое китайское оборудование, которое пихают повсюду из-за которого и возникают сложности с совместимостью браузеров.