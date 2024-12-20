К сожалению IP камеры это только IE, не кто не собирается и всем плевать на совместимость с IP камерами, а производители IP камер в свою очередь плюют на совместимость с браузерами!

Производители браузеров, которые фактически "легли" под Хром, считают, что все должны подстраиваться исключительно под них.