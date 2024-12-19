Vivaldi 不能以拖放 crx 文件的方式安装扩展吗？【已解决】
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This post is deleted!
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论坛无法删除自己的帖子，这一点很不好
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tcltk Supporters
当只有一个用户时确实如此。
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求问怎么解决的！昨天更新后发现就不能拖拽直接安装了！
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@murentutu 没有怎么解决的，我想本来就是可以的，只是我看错了，请看我帖子的后记部分。
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@DOSforever 你可以试试举报自己的帖子
让管理员替你删
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@Aaron 问个题外话，为什么我现在主贴中的字体变成了暗淡色？
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Aaron Translator
@DOSforever 删掉的帖子文字变灰？是说的这个？
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@Aaron 删掉？为什么你我都可以看和回复这个帖子？
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Aaron Translator
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提醒你不要继续使用，它们在不告知用户的情况下清空了服务器，导致我5年时间的书签和密码数据丢失。还是chrome更稳定，不会出现这种低级错误。即使chrome没有一些好用的小功能，但是数据无价。
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@Aaron said in Vivaldi 不能以拖放 crx 文件的方式安装扩展吗？【已解决】:
嘿嘿，有趣，你的论坛语言设置居然把我用户名都给翻译过来了。嘿嘿嘿嘿。
原来被删掉的帖子只有自己能看到，而别人看不到。
但是只删掉主贴而不是把整个帖子都删掉没什么意义，因为这问题没有必要继续讨论了，所以只删掉主贴而保留回帖和可以继续回帖反而让人莫名其妙。
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@DOSforever said in Vivaldi 不能以拖放 crx 文件的方式安装扩展吗？【已解决】:
居然把我用户名都给翻译过来了
我用的翻译扩展插件（后台需要科学上网——也是用的插件），全页面翻译。不过虽然选的谷歌翻译引擎还是不太理想。
顺便问一句：你真的用过DOS吗？我是从那个时代过来的
原来被删掉的帖子只有自己能看到，而别人看不到。
但是只删掉主贴而不是把整个帖子都删掉没什么意义，因为这个问题没有必要继续讨论了，所以只删掉主贴而保留回帖并且可以继续回帖反而让人莫名其妙。
貌似论坛程序有很多不完善的地方。不过我一般都忽略了
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@Aaron said
顺便问一句：你真的用过DOS吗？我是从那个时代过来的
嘿嘿，我也是从那个时代过来的，我最初用 DOS 是从 286, 1M 内存 DOS 3.3 开始，到后来的 5.0, 6.0, 6.21, 6.22, 7.10 。到现在也一直念念不忘 DOS ，虽然现在几乎很少用了，但只要是我用的机器，只要能装，就一定装个 DOS 。
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@DOSforever
我用的第一台电脑是长城0520-CH（CPU是 8088）。
后来还玩过OS/2。
我用的最后一个DOS是DR-DOS 6.0，现在的小孩儿估计都没听说过。
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@Aaron
是啊，刚开始的时候大家用的都是 MS-DOS，到后来才知道 DR-DOS 比 MS-DOS 功能要强大，可等到我们搞到 DR-DOS 的时候 DOS 都面临淘汰了，我后来还用过 PC-DOS ，发觉它自定义的字体比默认的字体要好看得多。
说起 OS/2 真是让我伤心啊，当初 DOS 面临更新换代的时候，那时候刚出现 Windows 95 和 OS/2 竞争，看了介绍，我觉得 OS/2 比 Windows 要好，我打算用 OS/2 的，可找遍整个盗版市场，哪怕正版市场我都没见 OS/2 有卖的，所以只好一路跟着 Windows 走下来。由此可见盗版抢占市场也是有一定道理的。