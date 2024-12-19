@Aaron said in Vivaldi 不能以拖放 crx 文件的方式安装扩展吗？【已解决】:

嘿嘿，有趣，你的论坛语言设置居然把我用户名都给翻译过来了。嘿嘿嘿嘿。

原来被删掉的帖子只有自己能看到，而别人看不到。

但是只删掉主贴而不是把整个帖子都删掉没什么意义，因为这问题没有必要继续讨论了，所以只删掉主贴而保留回帖和可以继续回帖反而让人莫名其妙。