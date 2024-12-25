При большом количестве, и размере файлов Сессий, Заметок, Закладок, Истории, Отложенного чтения, они начинают занимать достаточно много места.

Возможным решением для экономии дискового пространства, может быть добавление в Vivaldi возможности работы с файлами Сессий и другими, сжатыми в Zip-архивы - аналогично тому как это реализовано в Word при работе с форматом Docx, и в остальных программах пакета MSOffice.

При сжатии, размер файлов Сессий, уменьшается примерно в 5 раз.

Также, можно было-бы реализовать эту возможность и для других файлов содержащих Базы Данных Vivaldi: Заметок, Закладок, Отложенное чтение и т.д.

Добавив подобный функционал как опция Сжатия в Zip-файлы, для каждой из категорий файлов в Vivaldi, а в меню Настройки параметры, позволяющие осуществлять гибкую настройку.

С реализацией функции, защиты от сбоев, и дублированием файлов, на время работы.